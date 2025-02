Mónica Rossi: «Después de nueve años y casi 30 millones de euros para el Recreativo nos vemos donde nos vemos»

Mónica Rossi, portavoz del Grupo Mixto (Izquierda Unida, Podemos, Iniciativa) en el Ayuntamiento de Huelva, se ha mostrado contundente esta mañana en el pleno extraordinario a la hora de hacer su valoración de la ejecución de la sentencia que le devuelve el mando del Recreativo a Pablo Comas.

«De aquellos barros, estos lodos. Desde la venta a Gildoy, pasando por la expropiación, con nueve años y casi 30 millones de euros de estas arcas municipales, nos vemos donde nos vemos. En aquel momento, que éramos Izquierda Unida, ya avisamos de que esto podía pasar. Al final, y después de la utilización política de alcaldes del PP y del PSOE, dándose golpes de pecho con el Recre, han tenido que acatar esta sentencia dándole la razón a este señor (Pablo Comas) después de haber puesto 30 millones en el club», ha destacado.

La concejala de La Izquierda de Huelva, Mónica Rossi, también ha exigido al Ayuntamiento mayor transparencia en el proceso de venta del Decano una vez que se ha sabido que el Consistorio de la capital onubense está actuando como intermediario.

Para Rossi, «es inaceptable que en un proceso tan importante para la ciudad de Huelva, y en el que hay mucho dinero municipal en juego», no se haya informado ni convocado a los grupos de la oposición para poder opinar sobre la solvencia e idoneidad de la propuesta de compra, "como ya se hizo anteriormente con la sentencia tras tener que pedirlo en el Pleno".

Por su parte, Wenceslao Font, portavoz de VOX en el Ayuntamiento, destacaba que "VOX en su campaña electoral decía claramente que había que devolver el club a sus aficionados, algo que era una tesitura complicada porque claramente los jueces dijeron que la expropiación no estaba bien realizada. Hoy se le devuelve el club a sus poseedores anteriores y eso nos deja mal sabor de boca. El corazón se divide en dos aspectos porque todas las acciones que se hacen para salvar al Decano del Fútbol Español son bienvenidas y entendemos y comprendemos que por parte de los diferentes gobiernos se intentaran todos los sistemas, una veces acertados y otros erróneos. Pero el otro aspecto es que hay gente que dice que se han puesto más de 30 millones de euros para salvar a un club de fútbol cuando ese dinero se puede destinar a otros servicios. El Recreativo es un Bien de Interés Cultural (BIC), es más que un club, y por eso hay que poner recursos".

Sobre el futuro que le depara al club albiazul, expresaba que "los distintos portavoces estamos llevando a cabo reuniones para intentar que el club no desaparezca y la solución sea la menos costosa para el Ayuntamiento. Los ciudadanos no quieren que pongamos todos los años 3,5 millones de euros en el Recreativo y que nos cuidemos muy mucho de no cometer errores como los de la expropiación".