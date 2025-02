El runrún: 'El niño de la Play' la lía en Francia

Algunos por Huelva todavía se acordarán de Pablo Longoria pese a que han pasado casi dos décadas desde que trabajó para el Recreativo, viviendo durante algunas etapas de su vida en la capital onubense, si bien se le veía poco porque era un enfermo del fútbol que se pasaba buena parte de sus horas viendo partidos por internet.

Incluso se le puso, por parte de algún periodista onubense, el calificativo de 'El niño de la Play'. Con 22 años de edad (actualmente tiene 38), ya trabajaba como ojeador para el Newcastle de la Premier League al haber entrado a formar parte del elenco de trabajadores de Eugenio Botas por recomendación de Víctor Orta.

El asturiano entabló por esa época buena amistad con su paisano Marcelino García, que en esa época entrenaba al Decano, y le recomendó fichajes como el de Sinama Pongolle. Después fue ayudante de Alfonso Serrano en la secretaría técnica del club albiazul tras el descanso a Segunda División en la campaña 2009/10, en la que incluso intentó fichar para el Decano al entrenador portugués André Villas-Boas, que en ese momento era el ayudante de José Mourinho en el Oporto.

Pablo Longoria trabajó después de marcharse de Huelva en equipos como la Juventus, el Valencia, el Racing de Santander, el Atalanta o el Sassuolo hasta que llegó al Olympique de Marsella. Pasó de ser el director deportivo del laureado club francés a convertirse en su presidente e incluso fichó en 2023 como entrenador al propio Marcelino García, si bien la experiencia del extécnico del Decano no le fue bien allí por su encontronazo con los ultras del club.

El asturiano, que presume de hablar seis idiomas (inglés, francés, alemán, italiano, portugués y español), acaba de ser noticia en el fútbol galo tras ser suspendido con 15 partidos de sanción por sus fuertes críticas y su actitud contra el arbitraje en el partido que su equipo perdió el pasado fin de semana en Auxerre.

El presidente de la Comisión de Disciplina de la Liga de Fútbol Profesional francesa (LFP), Sebastien Deneux, anunció este miércoles la decisión a la salida de la audiencia que estudió su caso y también el del consejero deportivo e institucional del club marsellés Fabrizio Ravanelli, que fue suspendido tres partidos. Deneux señaló que el castigo a Longoria fue por «declaraciones insultantes y el comportamiento» durante el partido, que contravienen las normas de ética vigentes en el fútbol francés y «dañan la imagen del fútbol».

La sanción es efectiva de manera inmediata y empezará a cumplirla el domingo ante el Nantes en la 24ª jornada de la Ligue 1. El castigo durará hasta el inicio de la próxima temporada ya que quedan once jornadas para el final del torneo francés.

Muy enfadado después del partido perdido por el Marsella en Auxerre (3-0), Longoria había hablado de «corrupción» arbitral. Esa noche en Auxerre, Pablo Longoria también había dicho delante de cámaras que la Ligue 1 era «un campeonato de mierda» y repitió varias veces la palabra «corrupción».

Dos días después, visto el enorme escándalo desatado por sus exabruptos, Longoria rectificó: «Deseo expresar que no hay corrupción en el fútbol francés. Las formas no fueron apropiadas y lamento esa palabra, debida a muchas decisiones arbitrales en las que opino que el Marsella fue desfavorecido».

"Un presidente no puede comportarse así"

«Soy muy autocrítico conmigo mismo, no puedo aceptar dar ese tipo de imagen. Un presidente de un club no puede comportarse así. Nada justifica las formas y no estoy contento conmigo mismo —añadió—. Todo el mundo me ha explicado el significado de la palabra 'corrupción' en francés, porque en español tiene un significado más amplio. Atención, con eso no quiero justificar nada. Pero nunca pensé en algo como intercambio de dinero o transacciones financieras, jamás me permitiría algo así».

«Deseo expresar que no hay corrupción en el fútbol francés. Hay cosas que no son claras y que se pueden mejorar, cierto. Y es eso lo que me enfada mucho. Debemos mejorar muchas cosas para evitar la confusión para todo el mundo», concluyó.