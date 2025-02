El runrún: Nosotras, cazadoras

Que las mujeres estén ocupando por derecho propio parcelas de la sociedad donde antes no habían tenido presencia o ésta era meramente testimonial, no es algo que extrañe ya a nadie. Por ejemplo, en una actividad tradicionalmente masculinizada como ha sido siempre la caza, la mujer poco a poco va abriéndose paso y en la provincia de Huelva son ya algo más de 300 las que la practican activamente, eso sí, en un colectivo de 12.000 cazadores. Pero no hay que dejarse engañar, ya que esa cifra es el resultado de un crecimiento significativo en los últimos años.

En cuanto a su perfil, responde a mujeres menores de 40 años, muchas de ellas con formación universitaria, que combinan su pasión por la caza con carreras profesionales en sectores muy diversos. Las motivaciones de estas cazadoras, además, van más allá del simple deporte y muchas de ellas ven en la caza una forma de mantener tradiciones familiares y disfrutar de una actividad de ocio al aire libre. Destacable también está siendo su interés por lograr una mayor representación en los órganos directivos y sociedades de caza, buscando normalizar su presencia en el sector. Instituciones como la Diputación Provincial están poniendo su granito de arena para que esto sea así, como lo demuestra la convocatoria del II Encuentro de Mujeres Cazadoras, que será el próximo 4 de marzo en la capital onubense y que fue presentado esta mañana en la propia Diputación. Del acto en sí hay algo que llamó poderosamente la atención, sobre todo si tenemos en cuenta que el objetivo último de esta iniciativa es fomentar la participación de la mujer en la caza. Ninguna de las tres personas que presentaron el acto era una mujer. Sí, allí estaban, por ejemplo, el vicedelegado de la Federación Andaluza de Caza, José Aurelio Saiz, o el diputado de Caza, Arturo Alpresa, pero nadie pudo oír la opinión de una representante del colectivo, que parecía lo más apropiado. ¿Tan complicado era encontrar a una de ellas dispuesta a valorar la importancia de este evento? Deseamos, por supuesto, el mayor de los éxitos para el encuentro del próximo martes, y confiamos especialmente en que las mujeres, esta vez sí, ocupen el lugar que les corresponde.