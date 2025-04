El hermano mayor de las Tres Caídas de Huelva: «Ha sido una decisión muy dura porque es mi último año»

La decisión de la Hermandad de las Tres Caídas de Huelva de suspender su estación de penitencia en la calle ha resultado especialmente complicada para Fabián Tello, hermano mayor de la cofradía, quien concluye este año su mandato tras más de una década al frente de la hermandad: «La decisión es muy dura porque es mi último año y de mi junta de gobierno y queríamos sacar a la cofradía«.

Tello explicó lo difícil que resulta tomar una decisión cuando está el sol fuera, aunque señaló que tras consultar «todos los partes meteorológicos posibles», la prudencia aconsejaba realizar la estación de penitencia en el propio templo: «Estamos abiertos, para que nos visiten y recen y estén con las imágenes». La iglesia del Polvorín permanecerá abierta hasta las 22.00 horas para los fieles que deseen visitar a los Titulares de la cofradía.

El hermano mayor, quien también ejerce como capataz del Cristo, señaló a los micrófonos de Canal Sur Radio que el principal motivo de la suspensión es la seguridad de todos los componentes del cortejo: «Uno no puede poner así en la calle tanto patrimonio humano, llevamos 1.200 personas y eso hay que ver dónde la metes. El problema no son los pasos, los pasos los metes en cualquier lado y los guardas y no pasa nada«.