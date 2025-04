Lunes Santo de la Semana Santa de Huelva 2025, en directo: horarios, itinerarios y última hora hoy

Hoy es Lunes Santo en Huelva. Durante esta jornada, si el tiempo lo permite, procesionarán las dos hermandades que más kilómetros recorren de la Semana Santa onubense. Se trata de la Hermandad del Perdón, procedente del barrio de La Orden, y la Hermandad del Cautivo, que procesiona desde el barrio de la Hispanidad. La Hermandad de las Tres Caídas y la Hermandad del Calvario completan la nómina de la jornada.

Han pedido a la Hermandad de la Esperanza retrasar los pasos por si tienen que buscar refugio y en El Polvorín hay previstos plásticos por si alguno de los pasos se encuentra esta tarde con el contratiempo de la lluvia. Ahora mismo está habiendo reuniones para decidir si salen o no.

Por ahora la Hermandad del Perdón no tiene previsto retrasar la salida desde su templo, que está fijada a las 15.00 horas .