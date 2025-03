Maribel Mora deja su escaño en el Parlamento: «La política es una trituradora humana que te pisotea sin piedad»

La diputada del Grupo Mixto-Adelante Andalucía en el Parlamento autonómico, Maribel Mora, hizo público este lunes que renuncia al escaño y se retira de la política institucional, por motivos personales y de «salud». «Hay que saber parar y a veces hay que saber cuidarse a uno física y mentalmente», ha señalado.

Mora, de 53 años de edad nació en Huelva en 1971 pero en los noventa se marchó a vivir a la capital andaluza, por lo que es diputada por Sevilla. Comunicó esta semana su decisión a través de su cuenta en la red social X, donde emitió un vídeo en el que explicaba que ha decidido dar un «paso al lado en la política institucional» tras más de 30 años siendo activista por los «derechos humanos, por un mundo más democrático desde abajo, por un mundo anticapitalista, feminista, ecosocialista y andalucista» y lo seguirá siendo, aunque «los cargos públicos son provisionales·.

Expresa que se siente «tremendamente orgullosa» por lo que ha hecho en estos casi 10 años de cargo público. Mora ejercía de portavoz adjunta del Grupo Mixto-Adelante Andalucía junto a José Ignacio García, de portavoz, como los dos únicos componentes.

«Sin embargo, la política también es una trituradora humana que te pisotea sin piedad, y hay que saber parar y a veces hay que saber cuidarse a uno física y mentalmente», ha indicado Mora en su vídeo en X, apuntando que ese es su momento actual, porque si no lo hace no podrá «seguir luchando por las cosas» en las que cree.

Ha señalado que su etapa en la política institucional ha sido «súper intensa, valiosísima, dura, pero también preciosa», en la que se ha encontrado con personas con las que ha compartido la vida y a las que agradece «muchísimo su ayuda». «Personas valiosísimas que me han ayudado, que me han acompañado y que me han permitido defender los derechos de todas y todos», ha apuntado.

En una entrevista en La mañana de Andalucía aseguraba que la actividad política es «despiadada» y dificulta la conciliación. Lamenta la dureza de la actividad política y asegura que hay que saber parar. «Las dinámicas patriarcales suponen un desgaste grande y el autocuidado es necesario», indicaba, y denunciaba que «en primera línea política estás dedicado a ello las 24 horas del día, no hay espacio para los amigos o la familia y es difícil conciliar con la vida familiar. El desgaste es grande y debería ser de otra manera«.

Mora se siente especialmente satisfecha de la movilización que impidió la ampliación de los regadíos en Doñana. Visibilizó su rechazo vertiendo arena en el escaño vacío del presidente de la Junta. «Fue una lucha muy importante porque la sociedad se levantó contra una ley que iba a cargarse Doñana y lo paró«, recordaba.

También se queda con una ley, la de la gratuidad de las gafas para los menores que ha llegado incluso al Congreso de los Diputados para hacerla extensiva a toda España. «Lo ha conseguido un grupo -Adelante Andalucía- con solo dos diputados», ha destacado.

El reconocimiento de sus compañeros

La responsable de Organización de Adelante, Mari García, señalaba este pasado lunes en rueda de prensa sobre la renuncia de Mora a su escaño en el Parlamento de Andalucía que «la política no se reduce a lo institucional» y con esa visión ha indicado que en su partido están «completamente seguros de que Maribel Mora seguirá haciendo política desde otra trinchera, como ha hecho siempre».

García ha apuntado que ante esta renuncia al escaño «no nos queda más que expresar nuestra gratitud, nuestro agradecimiento a Maribel Mora por el gran trabajo que ha realizado estos años».

La dirigente de Adelante ha reivindicado «esa lucha incansable por las personas más vulnerables e invisibles» por parte de Maribel Mora, para recordar entonces que «a veces les ha costado que incluso la increpen en el propio Pleno del Parlamento por esa gran defensa, la denuncia constante por la situación que padecen muchos migrantes, de las temporeras en las fresas cada año».

Maribel Mora considera que aseguraba que la actividad política es «despiadada» y dificulta la conciliación ep

«Maribel Mora ha sido y sigue siendo una gran defensora de derechos humanos«, ha proclamado la responsable de Organización, quien ha recordado también en el ámbito legislativo que sea »la artífice de la ley de Menopausia, que por cierto el Partido Popular mantiene en un cajón« y por ello no ha podido defenderla en el Pleno de la Cámara autonómica.

«No nos queda otra cosa que desearle lo mejor a nuestra compañera», dijo en este sentido y se ratificó en la conclusión de que seguirá «construyendo y trabajando por una Andalucía más justa, como ha hecho antes, durante y creemos que después de su paso por la política institucional».

Abogada activista y luchadora

Activista en defensa de los Derechos Humanos vinculada a la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, organización de la que fue coordinadora del área de cárceles en dos ocasiones y coordinadora general durante seis años. Estudió Derecho en la Universidad de Sevilla, donde se licenció en 1994. Cursó los cursos de Doctorado en Derecho penal y procesal, obteniendo la suficiencia investigadora. Es experta en sistemas y ejecución de penas y abogada desde 1995. También ha trabajado con el colectivo de presos, en defensa de los derechos de los migrantes, personas sin hogar, mujeres en entorno de prostitución y otros colectivos en riesgo de exclusión social.

El 7 de julio de 2015 Maribel Mora se convirtió en la primera representante de Podemos en las Cortes Generales tras prometer el cargo como senadora designada por el Parlamento de Andalucía. Durante su trabajo en el Senado llega a ser la portavoz adjunta del grupo parlamentario Unidas Podemos-En Comú Podem-En Marea cuando éste se conforma, siendo también la portavoz de la Comisión de Interior y la Comisión Mixta Congreso-Senado de relaciones con el Defensor del Pueblo. Destacó por su actividad en defensa de los derechos civiles y los derechos humanos de las minorías, llegando a realizar más de 1.400 iniciativas parlamentarias.

Cesa en el Senado el 6 de febrero de 2019 al adquirir la condición de diputada del Parlamento de Andalucía tras las elecciones autonómicas de noviembre de 2018, entrando a formar parte del grupo parlamentario Adelante Andalucía (coalición electoral formada por los partidos Unidas Podemos, Primavera Andaluza e Izquierda Andalucista). Durante su mandato parlamentario es nombrada el 5 de febrero de 2019 representante de su grupo parlamentario en la Mesa de la cámara. Cargo del que es destituida el 18 de noviembre de 2020 por negarse a seguir las directrices de Unidas Podemos y la Portavoz del grupo parlamentario que expulsaron a nueve de sus compañeros de bancada, incluyendo a la líder de su partido Podemos en Andalucía, Teresa Rodríguez, quien hasta ese momento era la presidenta del grupo parlamentario.

Unidas Podemos

El 6 de julio de 2021, Maribel Mora decide salirse del grupo parlamentario, cuyo nombre cambia a Unidas Podemos, y pasar a formar parte de grupo de no adscritos con sus compañeros expulsados, así como causar baja en Podemos por, según sus manifestaciones, haberse alejado totalmente de los principios que se defendieron en su constitución, el abandono de una visión plurinacional del Estado, el programa electoral y las numerosas contradicciones en las que estaban entrando por su coalición en el Gobierno del Estado con el Partido Socialista.

En 2022, tras ganar las primarias internas del partido Adelante Andalucía, Maribel Mora se presentó a las elecciones al Parlamento de Andalucía como cabeza de lista de su formación por Sevilla. En dichas elecciones del 19 de junio de 2022 la formación andalucista consiguió dos escaños, Teresa Rodríguez por la provincia de Cádiz y Maribel Mora como presidenta del grupo parlamentario Mixto-Adelante Andalucía, donde ha continuado hasta esta semana con su labor de defensa de los derechos civiles y derechos fundamentales de las minorías invisibilizada.