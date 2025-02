Una onubense convertida al Islam hace esta reflexión en redes sociales: «Para los españoles soy...»

Se estima que actualmente viven en España un total de 2,4 millones de musulmanes, de los cuales 1,3 son de nacionalidad extranjera y 1,1 son nacidos en nuestro país. Este último caso es el de Paula Lebrón, una onubense natural de Cartaya que hace varios años decidió convertirse al Islam.

Aunque esta joven es más conocida por ser una influencer de belleza, moda y estética. En este momento, Paula cuenta con cerca de 200.000 seguidores en sus redes sociales, donde comparte diferentes vídeos sobre consejos de moda, tendencias y curiosidades de su vida relacionadas con sus creencias. En uno de ellos, de hecho, hace una pequeña reflexión sobre este último aspecto.

La reflexión de Paula Lebrón sobre los prejuicios

«¿Alguna más se identifica con mi testimonio?», afirma la joven al comienzo del vídeo en el que habla sobre algunos prejuicios que la gente suele tener al respecto de su religión. Uno de ellos está relacionado con la opinión que los españoles y musulmanes tienen de ella: «Soy Paula, convertida al Islam. Claro que para los españoles soy una traidora y para los musulmanes de nacimiento no lo suficiente musulmana».

En el vídeo, la joven explica otros muchos comentarios que escucha en su día a día sólo por ser musulmana. «Claro que me siguen diciendo que después de ocho años lo he hecho por moda. Claro que después de tanto tiempo me siguen ofreciendo unas lasquitas de jamón. Claro que cada vez que voy a la playa con un burkini todas las miradas están en mí…», afirma la onubense.

El vídeo compartido por Paula, que ya acumula más de un millón de visualizaciones, ha generado comentarios y opiniones de todo tipo. El objetivo del mismo no es otro que sensibilizar a la gente sobre los prejuicios a los que tiene que enfrentarse esta joven por el simple hecho de ser musulmana, como ella misma explica, afirmando que su familia respeta su decisión y la quiere tal y como es.