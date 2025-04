La Policía Local explica cómo se puede recuperar un objeto perdido en Huelva

La Jefatura de la Policía Local de Huelva ha publicado en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) el listado con el balance numérico de objetos perdidos correspondiente al primer trimestre de este año 2025, en el que se recoge que los onubenses han perdido en estos meses un total de 350 objetos. Concretamente, han sido entregados en la Policía Local 127 que corresponden a bolsos, carteras o mochilas, 109 que corresponden a documentación varia (Dni, tarjeta Seguridad social, Permiso conducir, etc), 43 llaves, 26 teléfonos móviles y el resto objetos varios como bisutería, gafas, joyas, ropa, etc. De estos objetos perdidos se han recuperado por sus propietarios un total de 94 elementos, que en su mayoría eran teléfonos móviles y documentación.

De cara a estos días de Semana Santa, cuando la concentración de personas es mayor, al igual que ocurre durante la Navidad, es habitual que se incremente el número de objetos perdidos, por tanto, el concejal de Seguridad Ciudadana, José Manuel Moreno, ha recordado que, en caso de perder un objeto, «los ciudadanos pueden dirigirse a la Jefatura de la Policía Local, o contactar con ellos a través de correo electrónico o por teléfono». El horario de atención al público es de lunes a viernes de 8.00 a 14.00 horas. El correo electrónico de contacto es objetosperdidos.policialocal@huelva.es y el teléfono de información es el 671 093 761.

Al respecto, Moreno también ha indicado a la ciudadanía que si se encuentra un objeto perdido «ha de trasladarlo a la Jefatura de Policía Local o hacer entrega de este a una patrulla de la Policía Local». «Al entregar un objeto, —ha continuado el concejal—, se facilita un justificante de entrega, y una hoja con las disposiciones legales donde se informa que, si transcurridos dos años no aparece el legítimo dueño, el objeto se devolverá al depositante si se considera un objeto de valor».

Para recuperar las carteras con documentación o la propia documentación perdida hay que aportar datos del titular para comprobar en la Base de Datos si se encuentra en sus dependencias. Si la pérdida es reciente, se recomienda esperar unos días antes de renovar la documentación, ya que lo habitual es que aparezca. Transcurrido un mes desde su entrega, serán remitidos a los órganos competentes (Policía Nacional, Jefatura Provincial de Tráfico, etc.), mediante el correspondiente oficio.

Por otro lado, para recoger un objeto identificado como propio, hay que aportar los datos de la pérdida, como el lugar y la fecha en los que se produjo, así como presentar una denuncia y describir de la manera más precisa el objeto, llegando a aportar fotografías o facturas si fuera posible.

En el caso de los teléfonos móviles se recomienda llevar el cargador, la factura del móvil donde consta el código IMEI —un código exclusivo que identifica al dispositivo— y el código PIN, o denunciar de la desaparición del mismo. En el caso de las joyas habrá que aportar fotos con la joya, la factura de esta, o cualquier otro dato que le identifique como propietario de la misma.

Por tanto, para poder recibir el objeto perdido se ha de presentar DNI o documento oficial acreditando su identidad, así como se facilitará un número de teléfono junto a la firma de un justificante de entrega y la información sobre la obligación legal que existe con el depositante. En caso de no estar domiciliado en la ciudad, el propietario del objeto en cuestión deberá elegir cómo se le devuelve. Esta devolución puede producirse a través de un intermediario debidamente identificado, o a través de correo ordinario o a portes debidos. En este último caso el propietario deberá hacerse cargo de los portes cuya cuantía variará según el destino.

Objetos de escaso valor

Por parte de la Oficina Municipal de Objetos Perdidos se llevarán a cabo una serie de pasos para localizar a los propietarios de los objetos si estos no han sido reclamados. Respecto a los dispositivos móviles, si es posible su identificación, se comprobará si existe denuncia sobre dicho terminal y se intentará localizar al propietario, de forma coordinada con CNP. Si el terminal no fuera identificable, finalizado el protocolo establecido al efecto se procederá a su destrucción, debido a la ley de protección de datos. En cuanto al dinero metálico, al igual que el resto de objetos, si se conoce a su titular se intentará entregar al mismo, y si no fuera posible, se seguirá el protocolo interno establecido al efecto en Objetos Perdidos.

Los objetos de escaso valor, entre los que se encontrarían ropa, paraguas y gafas, entre otros, serán enviados a Instituciones o destruidos según su estado tras un mes en el depósito, debido a la imposibilidad de mantenerlos y con el fin de aprovechar estos objetos. Los objetos de valor son guardados bajo llave en las dependencias policiales hasta que aparezca el propietario, o bien, hasta que pase el periodo reglamentario de dos años desde su publicación.

Asimismo, cualquier objeto entregado que sea insalubre, nocivo, peligroso, perecedero, productos químicos o medicamentos, será destruido de manera inmediata de la forma que legalmente proceda.

Catálogo en la web

Por último, hay que recordar que la Oficina Municipal de Objetos Perdidos de la Policía Local se dedica a recoger y entregar a sus propietarios estos artículos desde el año 2008. Ubicada en la Jefatura Local, se rige por el Código Civil y el Reglamento Interno de la Jefatura de Policía Local y avanza desde el pasado año hacia la digitalización con el objetivo de mejorar los servicios y la atención al ciudadano, del mismo modo que otras áreas municipales. De este modo, para facilitar a los onubenses la identificación y recuperación de sus objetos perdidos se ha procedido a la inclusión en la web de un catálogo con los objetos perdidos consignados, para que los ciudadanos tengan acceso rápido y sencillo a la información, lo que no solo mejora la eficiencia en la devolución de pertenencias, sino que también ahorra tiempo y esfuerzos a los vecinos.

A este catálogo fotográfico se puede acceder a través de la página web del Ayuntamiento, mediante el apartado del Área Municipal de Movilidad y Seguridad Ciudadana. A través de su buscador, el ciudadano podrá averiguar si el objeto o documentación que ha extraviado se encuentra en dependencias municipales y así no tener que trasladarse en un primer momento a la sede de la Policía Local.