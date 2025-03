Un repartidor de Glovo de Andalucía pide a la gente que no haga este tipo de pedidos: «Tened un poco de empatía, sólo pido eso»

Glovo es una de las empresas más conocidas de España. Esta compañía barcelonesa se dedica a realizar pedidos a domicilio y para ello cuenta con una amplia red de repartidores que se encuentran en las principales ciudades del país. Estos se encargan de llevar hasta cualquier lugar todo tipo de pedidos, desde comidas hasta productos de supermercado, aunque esto último, a veces, puede suponer un inconveniente.

Es justo lo que ha querido destacar Alex Solla, un repartidor de Glovo de Cádiz que se ha vuelto muy conocido por compartir vídeos en TikTok en los que cuenta algunas de sus experiencias y diferentes curiosidades sobre este trabajo. En uno de sus vídeos más recientes, este joven habla sobre un problema muy frecuente que tienen muchos repartidores a la hora de hacer una entrega.

El problema al que se enfrentan los repartidores

En muchos casos, las personas que realizan un pedido por Glovo no tienen en cuenta el peso del mismo. Esto, como explica Alex Solla, es un gran problema para ellos, ya que tienen que cargar con pedidos muy pesados que pueden suponer un riesgo.

«Yo no digo que no pidáis. Podéis pedir al supermercado, pero tened en cuenta que vamos con la mochila a la espalda. No pidáis productos muy grandes que sean divisibles. Por ejemplo, una botella de cinco litros, una botella de ocho litros, un pack de 16 cervezas, comida de gatos… son cosas que van a pesar muchísimo. Intentad no pedir esas cosas», explica el repartidor en el vídeo tras mostrar un pedido de 16 kilos y medio que tuvo que llevar.

La petición del repartidor

En el vídeo, el repartidor de Glovo hace una petición a la gente para que no pida este tipo de pedidos: «Yo os lo voy a llevar encantado, pero tened un poco de empatía, sólo pido eso. Llevar 16 kilos y medio ahí atrás pesa bastante».

Muchos usuarios han respondido al joven comentando que es la aplicación la que debería limitar el peso máximo de los pedidos, algo que el repartidor ha replicado con lo siguiente: «Vosotros, los clientes, sois los que pedís, los que tomáis la última decisión. Y sois los que sabéis que estáis haciendo un pedido con muchísimo peso. No echéis toda la culpa a la aplicación».

Con este mensaje, el repartidor de Glovo pretende pedir un poco de empatía por parte de todas las personas que realizan pedidos a domicilio y que, en ocasiones, piden productos muy pesados que pueden suponer un problema para los repartidores.