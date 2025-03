'Bajo un mismo latido', mujeres artistas de Huelva en defensa de la igualdad

La Asociación Cultural Iberoamericana (ACI) se suma un año más a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer con su proyecto 'Bajo un mismo latido', una exposición que reúne a mujeres artistas de Huelva para reivindicar la igualdad de género a través del arte.

La muestra, que se inaugura el próximo lunes 10 de marzo a las 11.30 horas, podrá visitarse hasta el día 16 de este mismo mes en el Salón de los Brazos de la Casa Colón de Huelva, donde el público asistente podrá admirar las obras de 14 creadoras onubenses.

El acto inaugural contará además con la actuación de la soprano Aurora Gómez acompañada al piano por María Deli Rodríguez, quienes se suman así a un proyecto coordinado por la poeta María Luisa Domínguez Borrallo y cuyo cartel es obra de Miguel Ángel Concepción.

La nómina de artistas se completa con Rocío López Zarandieta (instalación), María de Vicente (flores artesanas), Elena Lechuga, Adriana Schlittler y Victoria Rodríguez (fotografía), Ángeles Oria, Monak Rodríguez y Pilar Barroso (pintura), Esther Luengo y Francisca Alfonso (poesía), Leticia Morgado (cómic), Sandrine Crozes (retratos hilados) y Ana Escobar (cerámica).

Cuarta edición

Este es el cuarto año que la Asociación Cultural Iberoamericana organiza 'Bajo un mismo latido', «el homenaje a la mujer realizado por mujeres artistas de Huelva», en esta ocasión «con un cartel tan expresivo de Miguel Ángel Concepción y la coordinación con toda el alma de María Luisa Domínguez Borrallo», ha subrayado el presidente de la ACI, Jaime de Vicente.

La exposición «se presenta, como en las anteriores ocasiones, en torno al Día Internacional de la Mujer, pero no precisamente en ese mismo día, ya que no solo el 8 de marzo, sino todos los días del año, deben ser considerados como días de la Mujer mientras no se haya alcanzado la igualdad plena de derechos entre mujeres y hombres».

«Porque afortunadamente no somos iguales por naturaleza, pero es irrenunciable el impulso para caminar, juntos, hacia la igualdad en derechos y obligaciones», subraya el máximo responsable de la Asociación Cultural Iberoamericana, entidad que pone en marcha cada año el prestigioso Otoño Cultural Iberoamericano (OCIb).

Por último, Jaime de Vicente ha mostrado su agradecimiento al Ayuntamiento y la Diputación de Huelva por hacer posible «que se oiga o se visualice la voz de este selecto grupo de artistas plásticas y visuales, con las de la palabra escrita, recitada o cantada», un agradecimiento que ha hecho extensivo «a todas ellas, que nos ofrecen su arte, y a todos aquellos, mujeres y hombres, que han querido participar, una vez más, en un acto cargado de significado».