Gustavo Domínguez, director de Espacio 0: «Debemos educar en el mecenazgo para ayudar a los artistas a progresar»

Muchas teóricas buenas ideas se quedan en el tránsito entre el plano mental y el material. Afortunadamente sí realizó ese viaje y continuó haciendo camino la que a día de hoy es la única galería de arte de Huelva capital, Espacio 0, que ha cumplido 8 años de andadura. Contrariamente a lo que dicta su nombre, por sus dimensiones han pasado más de 75 de exposiciones y otros eventos que han llenado de vida este lugar, alimentando también el apetito cultural de los onubenses y fomentando la creatividad a través de su academia. Esta gran idea soñada la convirtió en un trabajo que ama Gustavo Domínguez Moreno (Huelva, 1979), doctor en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla, quien dirige desde 2017 un proyecto ya consolidado, con aspiraciones y siempre abierto a nuevas ideas. Espacio 0 es un punto de partida constante, como cada lienzo en blanco antes de ser una obra. En ese desafío apasionante e interminable, su director hace balance con Huelva24.

- ¿Tiene cuantificado cuántas exposiciones y artistas han pasado por Espacio 0 en este tiempo?

- Pues desde 2017 hemos realizado más de 75 exposiciones en la propia galería. Además hemos realizado algunas colaboraciones con entidades y administraciones y otras galerías fuera de nuestro espacio. Respecto a saber cuántos artistas han participado ahora mismo no sabría decir, pero muchísimos. Solo en la exposición anterior contamos con 65 artistas.

- ¿Qué recuerdos guarda especialmente de los primeros pasos de la galería?

- Pues recuerdo mucha ilusión y mucha incertidumbre. Hubo mucha gente que me desanimó advirtiéndome de la dificultad del proyecto, ya que los anteriores intentos de galerías en la ciudad habían durado poco tiempo. También fue emocionante descubrir un nuevo oficio y un punto de vista nuevo del mundo del arte.«

«Es un proyecto que constantemente va en crecimiento, con nuevas ideas a la vista y eso es síntoma de que queremos seguir progresando y que no hemos tocado techo»

- Han pasado 8 años desde que inició su andadura Espacio 0 ¿Qué balance hace del tiempo transcurrido y en qué momento está ahora el proyecto?

- El balance es muy positivo. Nos hemos posicionado como un espacio de referencia. Las numerosas visitas y las inauguraciones son muestra de que el público confía en nuestro trabajo. También la cantidad de alumnos que tenemos en nuestra academia. Es un proyecto que constantemente va en crecimiento, con nuevas ideas a la vista y eso es síntoma de que queremos seguir progresando y que no hemos tocado techo. Probablemente la clave es como dice el músico onubense Diego Guerrero, «vamos lento porque vamos lejos».

- ¿Qué otras claves han intervenido para sobrevivir todos estos años?

- Una es ser muy consciente del carácter especial de una ciudad como Huelva, mirar lo que otras galerías hacen fuera de la ciudad, pero sobre todo dar nuestra personalidad y adaptarlo a las necesidades propias. Una galería está siempre vinculada a un espacio físico y a sus visitantes. La clave está en escuchar mucho, interpretar y tomar decisiones muy ajustadas con las posibilidades que contamos. La mayoría de las veces son escasas, pero eso nos hace tener que optimizar nuestros recursos al máximo y ser muy creativos en este sentido, sin bajar la calidad de las exposiciones. El término sobrevivir creo que es muy adecuado para una galería en la actualidad, donde los valores de la cultura y el ocio están cambiando y probablemente sea nuestro objetivo.

- ¿De qué se siente más orgulloso de lo que se ha convertido Espacio 0 y qué objetivos se marca para el futuro?

- De lo que más orgulloso me siento es de que mis hijos puedan ir a una galería de arte sin tener que ir a otra ciudad y conocer el arte contemporáneo para disfrutarlo con naturalidad. Para el futuro mi objetivo es mantener la ilusión que tengo en cada exposición. En un plano más material sería increíble poder mostrar el trabajo que ya venimos desarrollando en la ciudad y poder participar en algunas Ferias de Arte, mostrar el buen hacer de los artistas de nuestra tierra.

«Este año hemos estrenado un plan para coleccionistas desde 0 que con una mínima aportación mensual se pueden adquirir obras originales»

- Está claro que sin un público al que le guste visitar exposiciones y adquirir obras de arte el proyecto pierde su sentido. ¿Cómo es la relación con la 'Huelva Cultureta'?

- Creo que aún nos queda bastante trabajo en este sentido. Debemos educar en el mecenazgo y la importancia que tiene la adquisición de obras para ayudar a los artistas a progresar en su carrera. Eso no siempre implica un gran gasto. Este año hemos estrenado un plan para coleccionistas desde 0 que con una mínima aportación mensual se pueden adquirir obras originales. Se da la facilidad al cliente o coleccionista sin tener que hacer un desembolso de una vez, sino a través de una cuota periódica. Esto permite al coleccionista acompañar a estos artistas en su carrera y por lo tanto en su progreso sin apenas esfuerzo.

- ¿Qué le diría a quién piense que para adquirir obras de arte hay que tener mucho dinero?

- Creo que no es una cuestión tanto económica, como de sensibilidad. Adquirir una obra de arte implica mucho más que comprar un objeto de disfrute. Están comprando, una idea, talento, ayuda a un artista, promoción… además de la propia obra. Las obras no siempre tienen por qué ser caras. En nuestro fondo de galería tenemos obras realmente económicas y ajustadas a diferentes posibilidades económicas. Pero si alguien tiene duda de qué debe adquirir, que confié en su instinto, pero si no, nosotros estamos para ayudarles, para explicarles qué hay detrás de cada obra y cuál es verdadero valor de lo que adquiere.

Gustavo Domínguez, con Antonio Suárez y Jennifer Rodríguez-López A. ARROYO

- Otro pilar fundamental para la galería son los artistas ¿Cómo han sido las relaciones con ellos? ¿Considera que ahora mismo hay una generación emergente de artistas onubenses bastante buena?

- La relación con los artistas siempre es buena. Somos compañeros de un mismo barco. Ellos crean y nosotros enseñamos su trabajo con total dignidad. Todos tienen sus inquietudes y nosotros tenemos que entender sus necesidades. En el fondo nosotros trabajamos para los artistas, ellos son nuestros clientes. Nosotros nos encargamos de su promoción y asesoramiento. La venta es el medio para poder pagar los gastos que esto genera. Siempre hay una generación emergente. Una generación tapa a la otra y la nueva siempre es mejor. Están más preparados para el tiempo que nos toca vivir, pasa en otros campos, como en la medicina o la ingeniería. Parte de nuestro trabajo es detectar este incipiente talento y avalarlos en su trayectoria. Eso no choca con los artistas veteranos que ya tienen una gran experiencia y conocimiento.

«Alguna vez he colgado algún cuadro abstracto al revés. Menos mal que la artista se dio cuenta antes de la inauguración»

- Algo que sorprende a menudo es cómo en cada exposición le sacan el máximo partido al espacio y consiguen darle a cada muestra un toque distinto partiendo de la misma base. ¿Dan los montajes muchos quebraderos de cabeza? Cuente alguna anécdota.

- Los montajes suelen ser una locura. En esos días se hacen mil cosas y hay que hacerlas con mucha atención. Suelen ser un momento muy creativo en nuestro trabajo. Tanto los textos y la colocación de las obras se hace casi sobre la marcha. Con el material en la galería y aunque tengamos algunas ideas iniciales, hasta que no llega el día no se toman decisiones, ya que la previsión suele fallar. Alguna vez he colgado algún cuadro abstracto al revés. Menos mal que la artista se dio cuenta antes de la inauguración. A la siguiente exposición de esta artista se lo hice a propósito a modo de broma, también se inauguró con el cuadro colgado de forma correcta.

- ¿Por qué cree que al margen de los espacios expositivos de instituciones y entidades no hay más proyectos privados de galerías?

- Es un proyecto muy difícil de mantener económicamente. Sobrevive sobre todo a la aceptación y participación de parte de la ciudad, por un lado los artistas y por otro de los clientes o coleccionistas. Este binomio en una ciudad como Huelva, cargada de talento, está en desequilibrio, hay más artistas con necesidad de exponer que clientes que quieran comprar. El mantenimiento económico es complicado y además no existe una tradición de galerías.

«Hay gente que todavía cuando nos visita nos pregunta si las obras están en venta»

Hay gente que todavía cuando nos visita nos pregunta si las obras están en venta. Eso te hace sospechar que la mayoría de la gente no sabe de qué viven los artistas. En todas las ciudades importantes siempre hay varias galerías, son un pilar importante para dejar un testigo o testimonio de la cultura a pie de calle en la que a veces las instituciones no pueden llegar. Genera independencia, descubrimiento de talento y son un escaparate dinámico de la cultura, como una sala de conciertos o un cineforum. Antiguamente las instituciones apoyaban de manera activa estos proyectos, eran conscientes de su importancia para la ciudad y su mantenimiento. Yo eso no lo he conocido. La inversión en cultura tiene un retorno a largo plazo y los políticos siempre están de paso. Las galerías servíamos como asesores para hacer colecciones, por supuesto también públicas. Como ejemplo, puedo decir que en los años que llevamos sólo hemos vendido una obra a un Museo, que por cierto no era de Huelva. Vendimos una obra de un artista onubense a un museo que no era de nuestra ciudad. Fue Al CAC de Málaga, una obra de Josema López, es de las obras que más orgullo hemos tenido de haber vendido. Por cierto Málaga es una ciudad que ha demostrado que la cultura también es una forma de esquivar el turismo estacional del que tanto nos quejamos.

- Espacio 0 es también una escuela ¿Cómo coexisten una vertiente y otra del proyecto?

- Pues al principio tuvimos muchas dudas acerca de si debían considerarse proyectos paralelos o incluso diferentes. Al final se engranan perfectamente uno con otro. Tanto es así, que ya algunos de los artistas que se han formado en nuestra academia han expuesto en la galería por méritos propios. Además, a veces los artistas que participan en las exposiciones son activos en la formación de nuestros alumnos, bien haciendo workshops o con visitas improvisadas.

«Los niños poco a poco van descubriendo el amor al arte y naturalizándolo en su vida como una herramienta»

Es un proyecto muy redondo, por ejemplo, vemos cómo los niños poco a poco van descubriendo el amor al arte y naturalizándolo en su vida como una herramienta. También como en algunos casos llegan a ser profesionales y por lo tanto compañeros de profesión y por lo tanto artistas vinculados a la galería. Otro ejemplo de lo bien que se conectan, es la exposición que anualmente hacen en la galería los niños y que tiene una calidad impresionante, comisariada por mi compañero Antonio Suárez.

- ¿Cómo docente, qué cree que es lo más importante que trata de transmitir a quiénes se ponen en sus manos para canalizar sus inquietudes artísticas?

- Descubrirse a uno mismo para descubrir su talento. Todos somos diferentes, así que todos tenemos talentos propios. También que el arte es un camino de investigación, por lo que tenemos que aceptar el error como parte del camino hacia ese descubrimiento.

«Mi padre me ha enseñado sobre todo a ver desde el primer momento que esta profesión, además de amarla, exige un trabajo y dedicación constante»

- Su padre es artista y docente y la pintura habrá sido en su casa el pan de cada día desde siempre ¿Cuánto le ha condicionado todo eso para dar los pasos que ha dado?

- Pues es mi maestro en muchas cosas de mi vida. Me ha enseñado sobre todo a ver desde el primer momento que esta profesión, además de amarla, exige un trabajo y dedicación constante. También me ha enseñado un respeto, dignificar el trabajo del artista. Por suerte también tengo muchas cosas de mi madre.

- Espacio 0 lo forma un gran equipo ¿Qué me puede decir de quienes lo componen y a quiénes destacaría de los profesionales que han pasado en este tiempo por Espacio 0?

- He tenido la suerte de contar en el equipo con gente de gran valor que siempre han sumado al proyecto. Todo el que pasa por Espacio 0 desprende una gran vocación por su trabajo y han dado más de lo que debían a favor de que el proyecto creciera. Siempre me siento en deuda con ellos. Todos son destacables. Actualmente somos tres. Está mi compañero Antonio Suárez, el encargado de la parte dedicada a la formación de los más pequeños en el aula creativa. Tiene la capacidad de sacar lo mejor de cada niño e intentar no estropear vocaciones, que no es poco. Los niños disfrutan del mundo del arte y les ayuda a potenciar su propia creatividad sin trabas. También al frente de la galería está Jennifer Rodríguez como codirectora. Desde su incorporación hace un año hemos mejorado mucho en la operatividad de la galería, además aporta una visión más rica y completa del proyecto.

- Espacio 0 ha venido siendo además de un espacio para la pintura y la escultura, un escenario para la música y las presentaciones de libros. ¿Vienen más eventos en ese sentido?

- Sí, aunque siempre lo desvelamos con muy poca antelación. Tenemos prevista alguna presentación de libro y por supuesto conciertos. Hay que tener en cuenta que por definición una galería está vinculada a un espacio físico. En nuestro caso contamos con dos espacios maravillosos en la ciudad. Teníamos muy claro que queríamos compartir esto con otros artistas.

«Llevo dos años pintando una colección de cuadros que casi nadie ha visto, así que espero que pronto dé sus frutos»

- ¿Con qué artista presuntamente inalcanzable ha fantaseado abrirle las puertas de la galería para exponer?

- No me lo he planteado nunca. Me gustan con los que trabajo, aunque hay muchos a los que admiro y me encantaría contar con su trabajo.

- ¿Por qué no hay nunca ninguna obra de Gustavo Domínguez en Espacio 0, ni siquiera en una muestra colectiva?

- Hace un tiempo participé en una exposición colectiva en la galería, pero estos últimos años la vida doméstica y el trabajo de la academia y de la galería no me han permitido tener la continuidad que me gustaría. Sin embargo, llevo dos años pintando una colección de cuadros que casi nadie ha visto, así que espero que pronto dé sus frutos y aunque va lento estoy contento con el rumbo que va tomando.