'Polizón en el instante', biografía urgente

En nada puede ser extraño que Manuel José de Lara Ródenas comience su último poemario citando dos versos del tango compuesto por Horacio Ferrer y musicado por Astor Piazzolla, y no lo es porque el catedrático de Historia habrá heredado de su progenitor el amor por la poesía y por el tango. A buen seguro así habrá sido. José Manuel de Lara, su mentado padre, amén de un extraordinario sonetista es miembro de la Academia Porteña del Lunfardo, y sus hijos han heredado no pocas virtudes del poeta. En 'Polizón en el instante' (Editorial Renacimiento, 2025), Manolo Lara se extiende en un centenar de sonetos que, no ya por descubrirse en cada una de sus letras, sino por la calidez de la lírica existencial que va desarmando verso a verso, dan fe de lo vivido. Las páginas del poemario dan cuenta de los pensamientos profundos del poeta cuando en la soledad de su escritorio se enfrenta a las grandes cuestiones que nos asaltan diríase que a diario. El poeta se revela con sincera rotundidad y alguna vez incluso con

cierto tono de humor que no hace sino acabar de cuadrar una suerte de filosofía o de ideario vital por el que transitan sus días, quiere decirse en esta ocasión por el pasar de las hojas de esta excelente propuesta lírica.

Manuel José de Lara y Ródenas tiene en su haber una sólida colección de publicaciones, entre las que recordamos gozosamente 'El libro de las primeras inseguridades', que si no recuerdo mal fue dado a la imprenta en sus tiempos de

estudiantes, cuando en el Colegio Universitario de La Rábida no solo tenía fama de brillante alumno sino de excepcional poeta. Más adelante publicó 'El río detenido', 'Restos de colección', 'Libro de familia', 'Retrato apócrifo', 'Apenas' y 'Pequeño Edén', donde está su cuidada poesía, por supuesto la maestría heredada pero también sentida en la confección de sonetos, y la razón de los muchos premios que el poeta ha ido recibiendo en su trayectoria literaria, no tan conocida quizás como su labor como investigador en el campo de la historiografía, siendo como es toda una referencia en el apartado de la Historia Moderna y Contemporánea de Huelva.

Entre los reconocimientos obtenidos podríamos citar el Premio Nacional de poesía Salvador Rueda, el Premio Internacional de Poesía Ciudad de Pamplona, el Premio Nacional de Poesía Infantil del Museo del Niño de Castilla La Mancha, el Premio Internacional de Poesía La Herradura, y el Premio Internacional de poesía Juan Ramón Jiménez de Coral Gable en los Estados Unidos.