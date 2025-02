Las «tristes circunstancias» del Ciudad de Huelva provocan que Manu Vázquez se vea «obligado a parar»

La delicada situación institucional que vive el Ciudad de Huelva desde comienzos de año sigue pasando factura y no acaba de verse la luz al final del túnel. Es cierto que la directiva ha firmado a un nuevo entrenador y a varios jugadores con los que reforzar la plantilla tras la marcha de la mayoría de sus pesos pesados, pero a día de hoy todo apunta a que la permanencia en la Segunda FEB va a ser ya el único objetivo de un proyecto tocado y casi roto.

El equipo que ahora adiestra Víctor Pontanilla buscará frenar este fin de semana su mala racha de varias derrotas consecutivas recibiendo al Algeciras con una nueva baja de un jugador importante. Se trata del alero Manu Vázquez, nacido en San Juan del Puerto hace 26 años y que por ahora va a hacer un parón temporal (que parece definitivo del club onubense) debido a que a nivel mental dice estar acusando la gran cantidad de extraños movimientos que ha sufrido el Ciudad de Huelva en las últimas semanas.

Asegura estar viviendo una «situación que me ha llevado al límite» debido a las «tristes circunstancias» por las que atraviesa el equipo onubense, al que llegó el pasado verano con muchas expectativas y en un momento de madurez dentro de su carrera deportiva. Indica que «necesito tiempo para volver a ser yo» y pide perdón a la afición ya que no se considera un jugador que ponga excusas pero ahora no le ha quedao más remedio que verse «obligado a parar» un tiempo.

Manu Vázquez había disputado 12 encuentros de liga esta temporada en la Segunda FEB, promediando 7,9 puntos por partido y 6,7 rebotes y jugando una media de 23.35 minutos por choque.

De 2,02 metros de altura, el alero onubense se formó en la cantera del Real Betis Baloncesto y Unicaja Málaga y atesora una amplia experiencia en categoría LEB. Hizo su debut en LEB Oro con tan sólo 16 años de la mano del CB Axarquía Clínicas Rincón, de Málaga, siendo también internacional con la Selección Española durante el Europeo U16.

Experiencia en Uruguay

En verano de 2016 fue convocado por Joan Plaza para la concentración del conjunto ACB de Unicaja y posteriormente fichó por Basket Navarra, donde en su primera temporada en LEB Plata ya promedió casi 20 minutos por partido.

También ha militado en los equipos de LEB Plata CB Zamora Enamora, Ibersol Tarragona, Ávila Carrefour o Básket Navarra, así como en del LEB Oro Iberólica Renovables Orense, el CB Morón y el Huelva Comercio, club en el que jugó la pasada campaña antes de marcharse también unos meses al baloncesto uruguayo para vestir la camiseta del Club Atlético Goes.