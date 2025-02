Ayamonte CF: la deriva de un club centenario

El Ayamonte Club de Fútbol es uno de los equipos más señeros e históricos del balompié onubense. El año pasado cumplió su centenario de vida y no le está pudiendo celebrar como se merece su afición, ya que pasa por un momento tremendamente complicado tanto en lo institucional como en lo deportivo y urge que alguien dé un volantazo a la situación para que las consecuencias no sean cada vez más funestas. La sartén está de nuevo en manos de las administraciones y empresas de la localidad fronteriza, que son las que deberán decidir si quieren o no fútbol en el municipio.

El conjunto fronterizo ha caído goleada esta mañana por 5-1 frente al Chiclana y va a descender de categoría por segunda temporada consecutiva. El pasado curso bajó desde la Tercera RFEF a la División de Honor y ahora lo va a hacer a la Primera Andaluza tras una pésima trayectoria que se veía venir prácticamente desde la pretemporada.

Y es que la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) tuvo en el verano durante varias semanas suspendidos los derechos federativos del Ayamonte, así que el club no pudo inscribir a sus futbolistas hasta que no saldó sus deudas del ejercicio anterior con jugadores y miembros del cuerpo técnico. Siguió como entrenador Cándido Rosado, que se marchó por motivos personales a las pocas jornadas de iniciarse la competición, siendo sustituido por el también técnico onubense Paco Amate.

Los números del equipo son muy malos, con tres victorias, tres derrotas y 16 derrotas, con lo que cierra la tabla y está situado ya a 16 puntos de la permanencia cuando restan 24 por disputarse (ocho jornadas). Y lo peor no es ni siquiera la situación deportiva sino la institucional, ya que hay incluso riesgo de que el Ayamonte deje de competir en este tramo final de campaña por los impagos, algo que ya hizo hace algunas semanas otro conjunto de su propia categoría, el Algaida.

Así, los miembros de la plantilla y del cuerpo técnico del club fronterizo emitieron esta semana un comunicado en el que señalaron que les adeudan las nóminas de enero y febrero y que ya les han comunicado que no van a cobrar las de marzo y abril, por lo que les han invitado a marcharse a otros equipos o a seguir entrenando y jugando los partidos los fines de semana pero sin ninguna esperanza de cobrar por ello.

"Situación de abandono" y "medidas urgentes"

Creen que se les está dando un trato injusto ya que ellos están respondiendo con profesionalidad e incluso entrenando un día más que la pasada temporada en la Tercera REFF. Exigen "transparencia, seriedad y respeto por nuestro oficio" y consideran que "un club centenario no merece esta situación de abandono".

En su comunicado solicitan también "que se tomen medidas urgentes para paliar la triste situación que rodea al club". Una situación insostenible que provoca que el futuro del Ayamonte sea bastante incierto y gris.