Rafael Romero: «Le vamos a ofrecer nuestras nuevas instalaciones a la Federación Española para que Huelva acoja partidos de la Copa Davis»

El abogado onubense Rafael Romero se siente como pez en el agua hablando de tenis. Es su gran pasión y lo demuestra en cada intervención de la entrevista concedida a Huelva24.com. Está más que ilusionado con el doble reto que tienen por delante, como sin la celebración en el mes de julio de la edición número cien de la Copa del Rey de Tenis de Huelva, y posteriormente, con suerte en un par de años, la inauguración de las nuevas instalaciones que por solera e historia merece tener el Real Club Recreativo de esta disciplina deportiva que también nació en España por estas tierras, como tantas otras, gracias a la aportación de los ingleses que vivían aquí a finales del siglo XIX.

No tira la toalla con deseos como que el Rey Felipe VI, presidente de honor del torneo, pueda estar en la capital onubense en julio, o con que Carlos Alcaraz repita como cabeza de cartel. Agradece todos los reconocimientos que está recibiendo el club que preside desde enero de 2023, cuando sustituyo en el cargo a Federico Sánchez de la Campa, y cree que 2025 puede y debe ser el punto de inflexión para el impulso definitivo tanto de la Copa del Rey como del tenis en la capital y la provincia onubense.

-Hace poco cumplió dos años en el cargo. ¿Qué balance haría?

-Pues mira, está mal que yo lo diga, pero sería francamente positivo. Básicamente nos hemos ocupado de dos cosas que van a ser fundamentales en el club. Por un lado, la celebración del Centenario del torneo de tenis más antiguo de España, que es la Copa de su Majestad el Rey. Y por otro, estamos empeñados en el cambio de sede, que también va a ser un gran acontecimiento para el club. Y la verdad es que son dos trabajos intensos y exhaustivos a los que se ha dedicado mi equipo, que es la junta directiva. Y eso es lo que nos mueve a tirar para adelante en el día a día.

-Hablemos primero del Centenario de la Copa del Rey.

-Estoy tremendamente ilusionado. Aunque todavía no se ha celebrado, en buena medida a lo largo del año ya estamos teniendo el reconocimiento que esperábamos tener. Sabíamos que en Huelva la gente conoce y quiere a su Copa del Rey, pero pensábamos que era bastante desconocida tanto a nivel de la provincia como de la propia comunidad autónoma. Y sin embargo, estamos viendo como tanto en Andalucía como en el resto de España poco a poco vamos teniendo también reconocimiento. Por citar lo último, el próximo martes va a haber una recepción en el club con el presidente de la Federación Española de Tenis. Así que creemos que los objetivos que queríamos de darnos a conocer en todos los ámbitos se vienen cumpliendo.

-En los últimos años han tenido una gran cantidad de reconocimientos.

-Sí, este año lo empezamos siendo una apuesta fuerte del Ayuntamiento en Fitur, y ya a finales del año pasado tuvimos por ejemplo el reconocimiento de la Diputación, que nos concedió la Medalla de la Provincia. Y después nos llegó también la Medalla de la Universidad de Huelva. Es decir, que los reconocimientos nos han venido desde instituciones públicas muy significadas. La de la Universidad para nosotros tiene un valor especial porque nos dan un reconocimiento desde el ámbito de la ciencia y del rigor a la tarea que ha hecho el club de la preservación de su patrimonio histórico. No hay que olvidar que la Copa de Rey y el propio Recreativo Club de Tenis son un Bien de Interés Cultural (BIC) declarado en su momento por la Junta de Andalucía. Pues la verdad es que todas esas cosas nos enorgullecen y han logrado lo que pretendíamos, que es que se reconozca que en Huelva tenemos un club que no solo es el más antiguo de España sino que es además también uno de los más antiguos del mundo. Y que además celebramos un torneo que tiene también los mismos adjetivos de ser uno de los más antiguos del mundo.

-También está la candidatura al premio Princesa de Asturias de los Deportes para este año.

-Nosotros no nos hemos propuesto como candidatos. Entonces cuando nos enteramos de que la Diputación Provincial de Huelva, que fue la que lo instó por unanimidad, lo ha hecho está claro que para mí es un orgullo presidir la junta directiva de un club que su ciudad y su provincia quieren que opte a ese galardón. Y también su comunidad autónoma porque la solicitud para elevar la candidatura también se aprobó en su día en el Parlamento andaluz.

-Habéis invitado al Centenario al rey Felipe VI ¿Cómo va la gestión?

-Es complicado, pero no está descartado. Lo invitamos todos los años y siempre nos contesta con mucha amabilidad diciendo que no puede venir pero que para él es un honor ser el presidente de honor del torneo. Pero este año nos han contestado de un modo que yo quiero entender que es especial porque nos ha dicho que no tenía todavía cerrada la agenda del mes de julio, que es cuando se celebra el torneo, y que cuando la tuviera ya nos lo diría. La verdad es que es ilusionante que nos diga eso. No quiere decir nada más que lo que nos dice pero nosotros leyendo entre líneas somos positivos y no perdemos la esperanza. Para nosotros es muy importante. El mayor de los valores que tiene el torneo es su componente histórico porque su creación fue un regalo, una donación del bisabuelo del actual rey (Alfonso XII). La presencia del Rey aquí sería un espaldarazo al patrimonio histórico de un torneo que se fundó en 1912 y a que un club tan humilde como el nuestro haya sido capaz de celebrarlo durante cien ediciones ya con la de este año.

-¿Qué fecha de celebración manejan?

-Pues mira, con ocasión de esa contestación del Rey por primera vez hemos ampliado un poco el plazo para permitir que la agenda real tenga más margen de posibilidades. Tradicionalmente se celebra durante la segunda semana de julio y hemos ampliado el margen a toda esa quincena de julio.

-¿Alguna pista del cartel?

-Pues no se lo puedo decir porque estamos en ello aunque tenemos conversaciones ya muy cerradas con máximas figuras del tenis. Sí que vamos a continuar con el torneo de mujeres, un formato que recuperamos hace tres años y que se había perdido durante mucho tiempo cuando históricamente la Copa del Rey sí que había tenido competición femenina también. Estamos contactando con tenistas muy atractivos tanto en un cuadro como en el otro, pero por razones contractuales no podemos dar todavía sus nombres. Estamos inmersos en la tarea de poder cerrarlos, para lo cual es muy importante el tema de los patrocinios.

CARTEL DEL CENTENARIO «Por su presencia y su carácter entrañable el primer tenista con el que contactamos era Rafa Nadal pero nos dijo que era imposible y justamente un mes después anunció su retirada»

-¿Algún tirón de orejas en ese aspecto?

-Ninguno. Nos tenemos que sentir especialmente contentos porque todas las instituciones públicas de la provincia y de Andalucía se están volcando este año con el club. Somos conscientes además de que las administraciones públicas, como su nombre indica, administran recursos públicos, por lo que tienen que ser especialmente austeras. Pero creo que son conscientes de que el acontecimiento de este celebración centenaria merece un poco más de esfuerzo. Y todos los patrocinadores sin excepción están estando a la altura.

-¿El torneo sub-15 también lo va a mantener?

-Pues todavía no lo sabemos al cien por cien por aquello de que este año queremos tener algunos factores sorpresa. Pero a mi modo de ver, y al de la junta directiva del club, el año pasado fue un acierto lo de los sub-15. Vimos un tenis espectacular en ese formato y la intención es que pudiera seguir. No sabemos si va a ser compatible con el tema de la celebración del centenario, pero desde luego que si no nos plantea ningún problema lo vamos a hacer porque además es un favor que le hacemos al deporte en su conjunto y a los jóvenes porque les permitimos la ocasión de estar cerca de las estrellas del tenis. Es como un premio, una recompensa que le damos a su esfuerzo y a su nivel de tenis. Y por otro lado, a los aficionados nos encanta ver lo bien que juega mucha gente de esa edad.

-¿Hay cantera en Huelva?

-Ahí no le puedo dar dar buenas noticias. Tengo que ser un poco triste al responderle y quizás es la parte más pesimista. No existe la cantera que yo creo que por la afición al tenis que hay en Huelva y la tradición que Huelva tiene en el tenis merecería. Es cierto que es un deporte muy difícil. Yo siempre digo lo mismo: los 100 mejores futbolistas de España ganan mucho dinero y tienen un nivel de vida impresionante, pero los 100 primeros tenistas de España no tienen ese nivel, si acaso los dos o los tres primeros. Entonces es un deporte muy duro, muy sacrificado y es muy difícil y costoso. Y desgraciadamente ese es uno de los debes que tiene Huelva y nuestro club de tenis debe dedicar más esfuerzo y más recursos a la juventud para que en Huelva salgan también en el futuro figuras del tenis.

-Aunque estáis haciendo convenios con la Diputación por la provincia y con la Universidad de Huelva para que la gente joven lo practique más.

-Eso es bueno. Nuestra idea es que el club sea el club de tenis de la ciudad de Huelva y de la provincia de Huelva y que cualquier jugador o cualquier persona a la que le guste el tenis pase por nuestro club para beneficiarse de nuestras instalaciones y de nuestras posibilidades y para que el club acoja a los que destaquen y ayude a los jóvenes en el mundo de la competición. Bien es cierto que esa ayuda va a ser siempre pequeña pero va a ser un espaldarazo, un impulso, así que queremos que todo el tenis de la provincia pase por nuestro club y reciba nuestro apoyo.

-¿Es más difícil convencer a los tenistas para venir a la Copa del Rey por el tema económico o por el apretado calendario que tienen?

-Es fundamentalmente el tema del calendario lo más difícil. Para ellos venir a Huelva es como un alto agradable en el camino. Nosotros le vendemos la ciudad y la provincia. Tenemos ya un montón de tenistas que han pasado por aquí y todos nos han dado un gran apoyo, como por ejemplo están haciendo también ahora cuando estamos contactando con ellos para hablarles del tema del Centenario. Todo el mundo tiene un entrañable recuerdo del fin de semana que se pasó en Huelva porque procuramos vender bien el nombre y la ciudad de Huelva. Por eso digo que no es difícil contar con ellos. El problema es que el calendario es muy exigente porque además solemos contar con gente de primer nivel y esos tenistas de primer nivel por ejemplo a veces no han venido porque nuestro torneo coincide con la segunda semana de Wimbledon y han estado compitiendo.

-El sueño de la gente sería volver a ver a Carlos Alcaraz en Huelva.

-Ya ha venido, pero lógicamente entiendo que quieran verlo por aquí otra vez. Quizás él es el ejemplo más destacado de la dificultad de traer a tenistas contrastados por el calendario porque él es de los que llega hasta la última fase de los torneos e incluso hasta la final, así que encontrar huecos le resulta muy difícil. También es cierto, y lo puedo subrayar, que hemos tenido algo de mala suerte en los últimos tiempos porque este formato que nosotros utilizamos de exhibición está teniendo especial acogida en los países árabes y también ellos están trayendo a los mejores tenistas del mundo. Así que competir con Dubai o con Arabia Saudí desde un club tan modesto como el nuestro es muy difícil.

El presidente cree que el cartel masculino y femenino de la Copa del Rey del Centenario va a gustarle a la gente alberto díaz

-De sus recuerdos del torneo, ¿con qué tenista se quedaría?

-Sin ninguna duda con Rafa Nadal. Lo conocimos tras ganar su primer Roland Garros y ganó aquí la Copa del Rey. Su propia presencia y su carácter entrañable era claramente el motivo para que fuese la primera persona en la que pensamos para el torneo del Centenario y la primera con la que contactamos. Pero nos dijo que era imposible y justamente al mes nos dimos cuenta de por qué nos había dicho que era imposible, y es que decidió retirarse en la Copa Davis que se jugó en Málaga. No podía venir porque ya había tomado la decisión de despedirse. Han sido muchos y muy buenos tenistas los que han pasado por Huelva pero si tengo que designar a uno sin duda me quedo con Rafa Nadal por lo que ha supuesto para el tenis mundial y para el deporte español en su conjunto.

-¿Cómo va el tema de las futuras nuevas instalaciones del club?

-El martes le vamos a hacer una pequeña presentación al presidente de la Federación Española de Tenis de un acuerdo que hemos alcanzado con una empresa que para nosotros es muy solvente y muy conocida. Con ella vamos a permutar nuestro suelo actual en el centro de la ciudad por instalaciones en una zona que el Ayuntamiento de Huelva tiene la intención de concedernos en un sitio que también entendemos que es absolutamente emblemático al lado de lo que aquí en Huelva se conoce como el Tiro Pichón junto al estadio Nuevo Colombino. Creemos que es un sitio que reúne todas las mejores perspectivas para poder tener unas instalaciones sobradas de espacio y, lo que es más importante, de primer nivel. Vamos a tener yo creo que las instalaciones que la ciudad de Huelva merece. Huelva es la ciudad origen del tenis en España y vamos a tener un sitio importante donde poder practicarlo. Huelva debe tener capacidad en el tenis para que cuando se celebre una Copa Davis o cualquier otra competición de prestigio podamos ofrecerle nuestras instalaciones a la Federación Española para que los partidos se disputen en nuestras instalaciones.

-¿En esas nuevas instalaciones habría posibilidad de que la Copa del Rey fuese un torneo ATP?

-Bueno, eso sería un sueño. Nosotros no seríamos capaces ni por dimensión, ni por posibilidades, pero ahí está la opción sí. Yo creo mucho en el patrocinio privado, y si Huelva sigue creciendo... Simplemente a título de ejemplo digo que si el hidrógeno verde se consolida y el sector industrial se fortalece yo no descarto que aquí en algún momento podamos celebrar un ATP 250 o la fórmula que sea. Además, yo cuando me pongo a soñar me pongo a soñar con gente que le gusta esto del tenis y tal y les digo que si eso empezara a funcionar seríamos el ATP más antiguo de España y uno de los ATPs más antiguos del mundo. Entonces, nosotros le vamos a colocar un caché a cualquier torneo que hagamos que ya le gustaría a muchos otros ATPs que hay por ahí. Así que bueno, ahora eso a nuestro modo de ver no está a nuestro alcance pero si en el futuro tenemos algún patrocinio bueno como tienen otros tantos ATPs que conocemos de ese nivel en España y en el resto del mundo, ¿por qué no? Afición al tenis en Huelva desde luego que hay para acogerlo.

TENISTAS JÓVENES ONUBENSES «En ese tema soy un poco triste y pesimista. No existe la cantera que yo creo que por la afición al tenis que hay en Huelva y la tradición que Huelva tiene en el tenis mereceríamos tener»

-¿Cuántas pistas irían en las nuevas instalaciones?

-Todavía no está cerrado el número porque la idea es, por decirlo con esa metáfora, como una página web en construcción. Vamos a tener el mínimo para los socios que tenemos, o sea, en torno a unas ocho o nueve pistas de tenis pero con la posibilidad de que se vaya ampliando a demanda. Va a haber una pista central con requisitos Copa Davis y posibilidades para acoger cualquier gran evento y después pistas suficientes para los socios. Pero sobre todo tener posibilidades de que vaya creciendo conforme vaya aumentando el número de socios y de aficionados.

-Supongo que también habrá un amplio aparcamiento y pistas de pádel.

-Sobradamente porque el tenis y el pádel funcionan ya al mismo nivel. Habrá una amplia zona de aparcamiento. El martes vamos a enseñar ya un boceto ampliado de lo que queremos que sea ese nuevo club y seguro que les va a gustar a todos y daremos muchos más detalles.

-¿Qué plazos manejáis con las nuevas instalaciones?

-Nos hemos puesto un calendario ambas entidades. La empresa que va a colaborar con nosotros en la promoción de las nuevas instalaciones nos ha puesto un calendario muy ortodoxo que debemos cumplir a partir de la firma de este contrato que nos va a dar el Ayuntamiento. Es el Ayuntamiento el que tiene que definir. Tiene un plazo contractual establecido y no es oportuno que yo lo desvele aquí, pero es un placito muy corto para que se vea el siguiente paso, que es definir la concesión de los nuevos terrenos a los que vamos. Una vez que se produzca eso, lo aprueba la Asamblea General de Socios y se otorgan las escrituras. Si todo va bien y no se sale de plazo de los plazos previstos, la licencia para iniciar las obras no debe tardar más de seis meses. En definitiva, ya se ve el futuro, y después las obras tampoco deben tardar más de un año. Al menos eso es lo que nos dice la empresa con la que hemos llegado al acuerdo. Yo desde luego que me voy a empeñar, junto con mi equipo, en la obligación de que se cumpla este calendario.