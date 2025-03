Un total de 11 combates de nivel en la II velada Boxing Gladiator Challenge en Huelva

La concejala de Deportes, Salud y Consumo, María de la O Rubio; el presidente del Club Deportivo Lionheart Boxing Huelva, Isaac Gómez; y Eduardo Flores, socio del Club Deportivo Lionheart Boxing Huelva, han presentado esta mañana en rueda de prensa la II velada de boxeo Gladiator Challenge, que tendrá lugar el próximo 22 de marzo en el Palacio de Deportes Carolina Marín.

Se trata, como ha dicho la edil, de «un evento de un gran nivel, digno de los amantes de este deporte que cada vez tiene más adeptos, que lleva años creciendo en Huelva con personajes tan importantes como Isaac, pero también con gente más veterana que ha fomentado este deporte desde cero y que hace, como Isaac en su club Lionheart, que chavales y chavalas puedan practicar este deporte aprendiendo desde cero, haciéndolo de una manera lo más profesional posible y disfrutando».

Desde el Ayuntamiento de Huelva se ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para llenar las gradas del Palacio de Deportes Carolina Marín para «disfrutar de una gran exhibición de este deporte ancestral en un evento dedicado tanto para los amantes del boxeo como para quienes no lo son».

Por su parte, Isaac Gómez ha querido agradecer al Ayuntamiento su implicación en la organización de esta velada y ha anunciado mejoras técnicas en la velada, «porque no queremos que solo sea un evento deportivo, sino también que haya espectáculo, con más iluminación y mejor sonido, para que sea una gala más dinámica para que también os no amantes del boxeo puedan disfrutarla, y así intentar seguir haciendo afición, porque como dice un gran filósofo, hay dos tipos de aficionados, el que lo es y el que todavía no lo sabe».

Además, y como no podía ser de otra manera, los organizadores van a rendir un cariñoso homenaje al boxeador onubense Paco Méndez, recientemente fallecido, a cuya familia se le entregará una placa honorífica «por su amor y por todo lo que Paco ha dado al boxeo onubense con su incansable lucha por este deporte», ha anunciado Isaac Gómez.

Organizada por el Club Deportivo Lionheart Boxing Huelva, con el respaldo del Ayuntamiento, la velada Boxing Gladiator Challenge se celebrará el próximo sábado 22 de marzo en el Palacio de Deportes Carolina Marín, a partir de las 19.00 horas.

La púgil onubense Ana Acevedo

En total se disputarán once combates, diez amateurs y uno profesional, en el que participan 22 boxeadores y boxeadoras. El combate profesional será por segunda vez en la historia un combate femenino profesional. Lo disputará la onubense Ana Acevedo, boxeadora profesional, contra la boxeadora eslovaca, Claudia Ferenczi.

Respecto a los clubes participantes señalar que acudirán boxeadores del club de Diego Ferrer el club de Domínguez, de la capital; así como de clubs de Moguer, de Lepe y de Almonte, de la provincia. Además, acudirán a la velada púgiles desde Sevilla, Granada y Portugal.