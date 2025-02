Un estofado de toda la vida

Verduras para todos los públicos

Todo eso de la comida moderna está muy bien, pero de vez en cuando un estofado de los de toda la vida, no está pero que nada mal. En este estofado hemos utilizado carne de cerdo, pero si queréis hacerlo con ternera, pues en principio mejor, pues son los estofados más clásicos. Hay algunos detalles en los que debemos detenernos un instante. En principio la cantidad de cebolla, pues mientras más cebolla echemos mejor nos quedará la salsa al final. Una cebolla grande estará muy bien. En cuanto al resto de verduras que hemos utilizado en este estofado, es algo que cada cual podrá interpretar como crea conveniente. Por ejemplo, la calabaza y los guisantes se les pueden poner, o no. En el caso de las especias, igual. Si no os gusta el romero, pues no le ponéis, si os da tirria el clavo, pues tampoco. Todo esto a gusto de cada cual. Ahora, eso sí, la patata es fundamental, no sólo porque contribuye a que la salsa quede poderosísima, sino porque coge todo el sabor del guiso y están estupendas.

Estos estofados son los tradicionales, los de toda la vida. Nos recuerdan la infancia, al menos a mí, son de esos de cuando se cocinaba a fuego lento y la comida estaba toda la mañana haciendo chup chup en el fuego, bajo bajísimo. Es evidente que un estofado se puede hacer también en olla de esas modernas súper rápidas, pues muy bien, hacedlo así, pero si tenéis oportunidad, haced el estofado a fuego lento una mañana que tengáis tiempo, porque estéis de descanso o porque tengáis la suerte de teletrabajar o estar jubilado. Bastará con asomarse de vez en cuando a la olla y comprobar que no se nos está quedando seco el estofado. Suficiente. Si veis que el guiso no está terminado y necesita más agua, pues se le echa y se acabó. El final es evidente, cuando la carne esté tierna, de ahí que los tiempos en este estofado de cerdo, sea más breve que el de ternera, que necesita más cocción, pero cada cocina es un mundo, luego el tiempo será el suficiente como para que la carne esté tierna, ni más ni menos.

Como ya lleva la guarnición, las patatas, no es menester acompañar el estofado más que con un trozo de pan para mojar. Se acabó.

Un plato de nuestro estofado B.R.

Elaboración

Ingredientes: Carne de cerdo troceada, cebolla, zanahorias, laurel, clavos, romero, tomillo, ajos, vino blanco, patata, calabaza, guisantes, pimienta y sal.

1. Troceamos la carne y la echamos en una cazuela u olla capaz donde habrá calentado una lámina de aceite. La idea es sellarla, por lo que deberemos mover en todo momento, para que se selle por todos lados, y fuego más bien fuerte.

2. Un par de zanahorias o tres, según el tamaño que tengan, peladas y cortadas en cuadraditos, más una cebolla también troceada. Aquí, mientras más cebolla eches, más ligada te quedará la salsa al final. Todo a la olla cuando la carne haya cambiado de color.

3. Dos vueltas y dos dientes de ajo laminados más una hora de laurel, un par de clavos, romero al gusto de cada cual, un poco de tomillo, pimienta y sal. Dos vueltas más.

4. Ahora es el momento de añadir vino blanco hasta cubrir someramente la carne. A fuego medio y a medio tapar la olla. A esperar.

5. Cuando el vino esté casi evaporado, se añade agua hasta cubrirlo todo nuevamente. Bajamos el fuego y a medio tapar deberá estar unos tres cuartos de hora cocinándose el estofado.

6. Por último, añadimos una patata o dos troceadas, un trozo de calabaza también troceado, un puñado de guisantes y con que esté un cuarto de hora o veinte minutos más, será suficiente.