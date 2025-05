Tomates de lata. Los mayores recordarán y los más jóvenes deberían saber que hubo un tiempo en que los tomates eran de temporada, estivales por más señas (1). Entonces, cuando sobraban y bajaban notablemente de precio, se escaldaban y embotaban para tenerlos durante todo el año. De ahí parte esta receta, propia de la región de Murcia y del sur de la Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha, pero extendida ya por toda España. Para entendernos es como nuestra pimentada, pero sin pimientos, solo con tomates que, o bien los compramos de lata, o escaldamos tomates de pera, que son los más adecuados.

Hay un par de observaciones necesarias de hacer para la receta que hoy presentamos, la primera es que añadimos vinagre a este mojete, o moje que también se llama. La otra que añadimos culantro, que no viene en el original, pero hemos usado la parte del culantro ya espigada, que es más suave y puede contentar hasta a quienes no gustan de esta hierba. El perejil, por supuesto que también le va bien, o simplemente no añadirle nada, como ocurre en la recta original, que no lleva ni hierbas ni vinagre. Otro detalle que podríamos resaltar es el uso del ajo, lo hemos probado con un diente de ajo muy picadito, tal como algunos gustan hacer con la pimentada, y el resultado no está mal. Distinto, pero no está mal. Vosotros, queridos hermanos, que buscáis tierra y libertad acordándoos de Hernández y Fermín Galán (2), lo hacéis a vuestro gusto, como tiene que ser.

El moje ya preparado B.R.

Elaboración

Ingredientes: Tomates enteros de lata, cebolla fresca, atún de lata, aceitunas negras, huevo duro, culantro, aceite, vinagre y sal

1. Troceamos los tomates en seis trozos más o menos, para disponerlos en el fondo de la ensaladera.

2. Salpicamos con aceitunas negras y cebolla fresca, todo convenientemente troceado.

3. Aliñamos con aceite, vinagre y sal.

4. Colocamos en el centro una lata de atún, espolvoreamos con culantro o perejil picado por encima y acabamos con huevo duro partido en cuartos.

(1) El árbol de los zuecos es una hermosísima película dirigida por Emanno Olmi que en Huelva pudimos ver en el Cine Club recién estrenada, en 1978. Neorrealismo de profundo contenido social nos lleva a finales del siglo XIX, y hay una escena inolvidable, en la que un abuelo le explica a su nieto cómo siembra los tomates al amparo de la pared de la casa, para evitar los fríos que llegan del norte en invierno, de manera que la planta pudiera prosperar y ofrecer los primeros tomates de la temporada para llevar al mercado a principios de la primavera. En este tiempo, en plena dictadura de la mediocridad, este cine de calidad no llega a las salas comerciales, y mucho menos a esa ridiculez en la que han convertido el otrora prestigioso Festival de Cine Iberoamericano de Huelva.

(2) La canción popular decía más o menos algo así como «luchad queridos hermanos, pedid tierra y libertad y acordaos de los nombres de Hernández y Fermín Galán. Los dos desaparecieron por un camino de flores, donde juramos solemnes vengarnos de los traidores. La emotiva copla también nombraba al tercer sublevado, Sediles, que aunque lo afusilen… Fueron fusilados los dos oficiales tras protagonizar en su cuartel de Jaca una sublevación contra la monarquía a finales de 1930 que resultó un auténtico desastre, tal como la República que demandaban y que llegó al año siguiente. Otro desastre que acabó en un levantamiento militar de corte reaccionario y tres años de salvaje guerra civil. Un desastre más.