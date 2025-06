Costillas en salsa barbacoa

Para hacer esta salsa barbacoa con lo que tienes en casa, puedes adaptar los ingredientes originales si hace falta. Si no tienes salsa worcestershire, no hay problemas, pones salsa de soja y se acabó. Que no tienes azúcar moreno, pues nada, azúcar blanca nomal y corriente. Y así con todo, o con casi todo.

En cuanto a la costilla, vamos a elegir una costilla de cerdo blanco, no por nada, sino porque son más carnosas y en el horno quedan más tiernas. Aquí ocurre como en lo anterior, que no quieres cerdo blanco, pues nada, ibérico de bellota. Aunque yo prefiero el cerdo ibérico para otras elaboraciones donde sea más esencial el sabor de la carne. Desde luego la salsa barbacoa tapa todos los sabores, de ahí que sean salsas que han triunfado allá donde no tienen ni idea de lo que es el cerdo ibérico, indudablemente una de las estrellas de nuestra gastronomía, y nuestra despensa, así como de nuestro recetario, que es único, diverso y extraordinario, por mucho que desde la administración pública y con el dinero de nuestros impuestos se empeñen en despreciar lo de Huelva para abrazar campañas publicitarias tan lamentables como aquella de la capitalidad gastronómica, que en realidad fue autobombo para un alcalde que de poco le sirvió aquel dislate. Entre los muchos disparates, recuerdo otro especialmente lamentable, la organización de una feria de la tapa cuyo deslumbrante éxito lo fueron a celebrar con un arroz en paella valenciano. Con dos eggs. Tengo que concluir recordando que el desprecio, normalmente, viene derivado de la ignorancia, pero la ignorancia en ningún caso exime del delito, y lo que hacen con la cocina de Huelva, desde luego, tiene delito, muchísimo delito.

Así que vamos a celebrar que en Huelva tenemos de todo saliéndonos del guion y elaborando una receta divertida y facilona, que hará las delicias de los más pequeños, sobre todo de quienes tienen el bolondro repleto de cultura americana, del norte, modelado a fuerza de películas americanas que han tumbado por KO a lo de celebrar el día de los difuntos con flores y visitando tumbas, por lo del truco y el trato, que prefieren la hamburguesa al filete ruso, ya en el olvido, o, en el caso de los mayores igual, apartando los pavías de merluza para dejar sitio a la tempura del sol naciente, que es lo mismo pues origen ibérico tienen.

Las costillas ya elaboradas B.R.

Elaboración

Ingredientes: Costilla de cerdo (blanco), azúcar moreno (o blanco), kétchup, vinagre, salsa de soja o worcestershire, mostaza, tabasco, agua, pimienta y sal

1. En el horno a 150º solamente, metemos el costillar, partido en dos. Levemente salpimentado. Como media hora será suficiente.

2. Mientras se hace a medias la costilla, haremos la salsa barbacoa con la que vamos a pintar luego la costilla. En el vaso de la batidora, y todo junto, se batirán el azúcar, el kétchup, el vinagre, la salsa de soja, la mostaza, el tabasco, pimienta, sal y un chorito mínimo de agua. A batir y ya casi está todo terminado.

3. Sacamos la costilla del horno y la pintamos con la salsa, por un lado, le damos la vuelta y la pintamos por el otro. Al horno de nuevo, pero subiendo la temperatura a 190º. A la media hora sacamos del horno el costillar, lo volvemos a pintar, le damos la vuelta, nueva pasada con la salsa por este lado, y al horno de nuevo. Media hora después deberían estar ya las costillas tiernas y separándose con facilidad la carne del hueso del hueso.

4. Servimos con patatas fritas y a disfrutar de una divertida comida de domingo con los niños o con quien haga falta, porque esta receta es apta para todos los públicos.