La gastronomía de Huelva pierde la mitad de sus distinciones en la Guía Michelín 2026

La gastronomía de Huelva no ha salido bien parada del gran evento de la Guia Michelín 2026, celebrado esta noche en Málaga, pues ha visto reducidos a la mitad sus distinciones. Si en la edición de 2025 había cuatro establecimientos con la distinción 'Bib Gourmand', que hace referencia a la buena relación calidad-precio, en esta ocasión sólo figuran dos. Desde 2023 han perdido esta distinción cuatro restaurantes.

Mantiene la distinción 'Bib Gourmand', Finca Alfoliz (Aljaraque), que además renueva por quinto año la estrella verde, que premia las prácticas de sostenibilidad y responsabilidad medioambiental. El negocio que dirige Xanty Elías, estrella Michelín varios años con Acanthum, revalida las distinciones que le mantienen como una gran referencia en la provincia y más allá.

También continúa siendo miembro del apartado 'Bib Gourmand' el Restaurante Arrieros (Linares de la Sierra), un negocio veterano y gran representante de la cocina de la Sierra de Aracena. Luismi López y Adela Ortiz llevan más de 20 años al frente del establecimiento.

Por su parte, se quedan sin la distinción tanto Aires de Doñana (El Rocío), como el Restaurante Consolación (Cartaya).

De este modo, la provincia de Huelva se queda únicamente con un par de representantes, aunque sólidos y prestigiosos, de su cocina.

Estrellas Michelín 2026

Sohrlin Andalucía, el espacio de arte y cultura impulsado por Domingo Merlín y Antonio Banderas, ha acogido la Gala de la Guía Michelín 2026, presentada por Jesús Vázquez. Esta prestigiosa guía, que cumple 125 años, ha presentado su nueva colección de restaurantes seleccionados con las famosas estrellas.

A los 242 restaurantes que ya contaban con un 'macaron' en la edición de 2025 se han sumado otros 25 establecimientos

Lista completa de nuevos restaurantes con una estrella Michelin: El Taller Seve Díaz - Puerto de la Cruz

Faralá - Granada

Haydée by Víctor Suárez - Adeje

Mare - Cádiz

Ochando - Los Rosales

Palodú - Málaga

ReComiendo - Córdoba

Barahonda - Yecla

Kamikaze - Barcelona

Llavor - Oropesa del Mar

Rubén Miralles - Vinarós

Scapar - Barcelona

Simposio - San Antonio de Benagéber

Ancestral - Pozuelo de Alarcón

Bakea - Munguía

Casa Rubén - Tella

EMi - Madrid

Èter - Madrid

Islares - Bilbao

Itzuli - Donostia / San Sebastián

La Revelía - Amorebieta

Miguel González - Orense

Pico Velasco - Carasa

Regueiro - Tox

Vértigo - Sober