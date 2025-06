La Junta critica que el AVE Sevilla-Huelva-Faro no sea clave para el Gobierno de España y sí para el de Portugal

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía, Rocío Díaz, ha reiterado este miércoles la necesidad urgente de que el Gobierno central priorice la construcción del corredor ferroviario de alta velocidad que conecte Sevilla, Huelva y Faro. Esta reivindicación, demandada tanto por ayuntamientos, empresarios y la sociedad civil de ambos lados de la frontera, sigue sin recibir una respuesta clara del Gobierno central, que según la Junta «ha pospuesto su ejecución a 2050 alegando una supuesta falta de demanda».

Desde el Parlamento andaluz, la responsable de Fomento ha aprovechado una pregunta en Pleno para ponerle voz a una reclamación «demorada demasiado tiempo». Ha subrayado que el AVE entre Sevilla, Huelva y Faro no es una aspiración localista, sino de una necesidad de país. A lo que añadía que «no atenderla era una oportunidad perdida para el Gobierno».

Esta línea ferroviaria de alta velocidad tendrá un impacto transformador y estructural sobre el suroeste peninsular. Siendo clave, no solo para Andalucía, sino para toda la región y para las relaciones con nuestro país hermano, Portugal.

Además, «supondría una verdadera apuesta por la cohesión territorial, el reequilibrio del desarrollo regional y la mejora de la conectividad transfronteriza». A su vez, generaría un nuevo corredor económico, logístico y turístico entre Sevilla, Huelva y Faro, según ha explicado la consejera.

Impacto «indiscutible»

«El impacto industrial y comercial de este eje ferroviario es indiscutible: impulsaría los nodos logísticos y facilitaría la salida de mercancías desde nuestros puertos». Ha detallado la consejera. La Junta lamenta que, «frente a esta visión de futuro, la respuesta del Gobierno de España haya sido la del silencio, desprecio y excusas», posponiendo una infraestructura que el Gobierno de Portugal ya ha declarado como estratégica en su Plan Nacional Ferroviario aprobado en abril de 2025.

«¿No hay demanda o no voluntad política?», ha formulado la consejera, recordando que en la última Cumbre Hispano-Lusa celebrada en Faro, las autoridades portuguesas reclamaron adelantar la puesta en servicio de la línea a 2035, mostrando así su firme compromiso con esta conexión.

La Junta de Andalucía insiste en que el futuro del suroeste peninsular no puede seguir esperando otros 25 años para subir al tren del progreso. «El futuro no se construye con palabras vacías, sino con inversiones reales», ha concluido Rocío Díaz.

Una demanda de toda la sociedad

El presidente del Partido Popular de Huelva y parlamentario andaluz, Manuel Andrés González, es quien formuló la pregunta a la consejera de Fomento, Rocío Díaz, acerca de la conexión ferroviaria de alta velocidad (AVE) entre Sevilla, Huelva y Faro.

En su intervención, González ha destacado la importancia de esta infraestructura y ha recordado que «se trata de una demanda de comunicación solicitada por los ciudadanos, las administraciones públicas, los sindicatos, los empresarios, incluso la propia Universidad de Huelva. En definitiva, una demanda de toda la sociedad civil de Huelva».

Además, los ayuntamientos de Sevilla, de Huelva, incluso la Cámara Municipal de Faro y en la propia Diputación Provincial de Huelva han unido toda su fuerza para reivindicar esta conexión ferroviaria. Incluso el Gobierno portugués ha declarado estratégica la línea ferroviaria Faro-Huelva-Sevilla.

«Sin embargo, en España sufrimos a un ministro de transporte totalmente intervenido por el caos ferroviario que afecta continuamente a los trenes que tiene su origen y destino a Huelva. Necesitamos que el Gobierno de España apoye esta propuesta, que es una reivindicación de toda la provincia de Huelva».

«Los onubenses sabemos cuándo subimos un tren, pero no sabemos cuándo vamos a llegar al destino. Cada trayecto desde Huelva o hacia Huelva se convierte en una verdadera aventura. No sabe qué va a pasar en ese trayecto, ni cuánto va a tardar el trayecto, ni tampoco cómo va a acabar el viaje» ha lamentado.

Así, el parlamentario ha lamentado, que «en pleno siglo XXI, en Huelva, desgraciadamente, seguimos viajando con el traqueteo característico de los trenes del siglo XIX. Es hora, por tanto, de que los ciudadanos de Huelva subamos al ferrocarril de nuestro tiempo. Es lo único que pedimos, subir a un tren del siglo XXI como sería proyecto transfronterizo entre Andalucía y el Algarve».

Por su parte, la consejera ha subrayado que se trata de «un proyecto clave no solo para Andalucía, sino también para las relaciones con Portugal. Una línea que unirá Andalucía occidental abandonada en materia ferroviaria y el Algarve portugués».

«Sin embargo, el ministro Óscar Puente ha dejado claro que no es su prioridad y es que él mismo ha dicho que no hay de demanda suficiente y pospone esta inversión hasta el año 2050. ¿No hay demanda o realmente no hay voluntad política? Sin embargo, Portugal no tiene la misma visión que el Gobierno de España», ha concluido.