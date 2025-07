Toros en Huelva: Las Colombinas de la ilusión

Ya está aquí 'Las Colombinas de la Ilusión'. Y no tiramos de imaginación, con este eslogan, presentó la empresa de La Merced el ciclo Taurino de este año 2025, y van 42 desde que en el año 84 del pasado siglo José Luis Pereda García se embarcó en la bendita locura de rehabilitar, «poner en valor», diría un cursi modernito, la vieja Plaza de Toros de la Merced. Desde entonces la ilusión nace cada vez que de una feria taurina que es referencia a nivel nacional por su estabilidad en la excelencia.

Y más allá de los nombres, de los hombres, de las ganaderías, de las fechas, ilusionan al tratarse del acontecimiento o espectáculo público promovido por una entidad privada que congrega más asistentes de pago en nuestra provincia.

Ilusionan por congregar en una semana a los jóvenes valores de una provincia sin escuela taurina y donde torearan novilleros sin caballo de Villalba del Alcor, de Trigueros, o de Beas ante erales de la Condesa en Calañas o de Millares e Gibraleón hace provincia. Que un nombre como el de Carlos Tirado venga el miércoles desde Ayamonte a luchar con el cetro del escalafón de plata con el Zulueta que manda en esto ante reses criadas Rosal de la Frontera por Jose Luis Pereda es otra muestra de la grandeza dentro de lo onubense del serial.

En las corridas de toros tres debutantes ilusionan los triunfadores en Madrid, Emilio de Justo y Borja Jiménez junto el torero más mediático que ilusiona a los niños y jóvenes en redes sociales, el recién alternativado Marco Pérez con la ganadería de las figuras, Juan Pedro Domecq es un guiño al aficionado más puro y buscador de las esencias.

Ilusionan y vuelven loco Miranda y Roca Rey, Roca Rey y Miranda una rivalidad que mantienen desde niños los dos únicos toreros que este siglo han toreado en esta plaza desde sin caballos hasta en mano a mano como figuras, este año les abre plaza José María Manzanares, un clásico en esta plaza. Cartel de dos guerreros que no se dejaran ganar la partida fácilmente ante los toros de Prado y Colón de Carvajal herrados como Torrealta.

Y el sábado el torero de moda.... Morante, no es que ilusione, es que directamente vuelve loco. No se extrañen, el torero de moda, del que se habla en todos los mentideros, el que mueve más gente y a más sitios y que hace que el aficionado haga más kilómetros. Después de 28 años de alternativa, toreando, inventando, transgrediendo, creando, innovando en lo viejo y con una estabilidad pasmosa. Le acompaña el sueño de que Ortega le de replica con el capote y la seguridad pasmosa de un Luque que saca faena de los pozos más secos de la cabaña brava y hace arte con los más potables. Reses salmantinas de Loreto Charro con vinculaciones con nuestra Puebla de Guzman rematan el cartel soñado por todas las plazas de toros de España.

Rejones el 3 de agosto

El domingo día grande el 3 de agosto se cierra el ciclo con los rejones por todo lo alto, Diego Ventura entre el clásico y debutante Sergio Galán y el fijo Andrés Romero, que llega desde Zufre pasando por Escacena del Campo ante los murubes de Fermín Bohórquez.

Un ciclo completo que no tendría sentido si quien lo quiera disfrutar en la plaza no disfrutase de la gastronomía, los choqueros, las tertulias, la hospitalidad, las playas, la sierra onubense. Y tengan cuidado, si no han venido nunca. Le advertimos que Huelva crea hábito, y si vienen, seguro que vuelven, porque Huelva engancha y atrapa también por su torería.