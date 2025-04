El Pollo, un héroe de barrio

Las redes sociales a veces se descargan como una tormenta eléctrica y traen luz tras la oscuridad, recuerdo frente a la indolencia, ternura frente al rotundo frío. Me llega esta entrada de Facebook.

Carlos Camacho escribe frente a un hecho que nunca acabas de entender. «Nos conocimos en el año 1983 mediante tu Hermano Raúl, que al igual que tú, elegimos la especialidad de 'Construcciones metálicas', en el Instituto de F.P Politécnico (Maestría industrial). Tú ya pasabas a FP-2. Raúl me prestaba tus discos y cintas de Metallica, Mercyful Fate y AC/DC. Y me recalcaba que tuviese cuidado de no rayarlos. Desde entonces conocí a dos Amigos de verdad de los que aprendí y seguiré haciéndolo. El mejor Hermano y Gran Persona. Eres, Bueno, Noble, Amigo de tus Amigos. Generoso. Gracioso y cachondo. Siempre de buen rollo. No dudas en ayudar y ofrecerte para lo que haga falta. Poniendo el coche (aquel Ford escort rojo) para llevarnos a trabajar a Niebla a la cementera. Jamás te conocí problema con nadie. Aquellas jornadas trabajando en el 'Muelle de los Topes'. Como se suele decir: un Tío Legal!. Amistad sincera, altruista y desinteresada. Un gran profesional de tu trabajo. Recuerdo que me explicabas como realizar el trazado de una pieza, yo impaciente me adelantaba y te interrumpía. Tú sacabas tu genio y me decías: cállate y escucha si quieres aprender. Musicalmente sabes muchísimo!!! Contigo crecí y gané como Persona. Ayer te fuiste, demasiado pronto. Siempre te estaré agradecido. Te quiero mucho Pollo. No vemos en un rato».

Concierto del grupo Akrovystia (enero 2025) y su cartel y La Barriada de la Navidad H24

Cuando lees palabras como estas se te encienden las tripas y las alarmas. Rescatar el profundo tesoro de la amistad es un camino lleno de coherencia, de constancia, de comprensión. A veces te despistas, y yo qué sé ... mejor no perder el contacto con la realidad más cercana y viva ¿Quedamos para unos litros?

El Pollo se fue y también se queda. Está justo en esos corazones que lo recuerdan con un cariño insondable.

Lo conocí apenas hace ¿dos meses? Ni sé por qué empezamos a hablar animadamente en medio de un concierto de altos decibelios. Él se presentó como hermano de Raúl, para mí Raúl El de los Pakis. Igual que su mujer Eli es la artesana de Keramos. Nos vamos encasillando al tiempo que andamos rompiendo barreras. Y me contaba sobre su infancia en La Navidad, sus travesuras, que de adolescentes llamábamos, en paralelo, las movidas.

En la plaza Niña conocí a los jevis. A un montón de gente noble y juerguista, pirrados por la música, la litrona, las camisetas satánicas y los pantalones ceñidos de macarra buena gente, de barrio y melenas largas. Recuerdos del pelo largo, decían los Burning. De vez en cuando nos acercábamos a Radio Andalucía. En ese piso existía un refugio: sonaba La Cueva del Rock. Con curiosidad absorbíamos el ambiente de un programa de radio y tanteábamos el percal a ver si nos caía de gratis algún disco promocional. José Antonio Nieto (1) nos acogía con cariño como lo que éramos: rockeros del biberón.

Plaza Niña, plaza de San Pedro, portales y plazas, parques y bancos, risas, humo denso. Unas limetas en la tasca'l Velo. Las Ocho Horas. Tabernas y calle.

La gente hablaba de fiestas y luchas. Alegrías y duquelas explotan en la voz de José de los Camarones.

Leonardo y los amigos. Concierto de Akrovystia H24

El Pollo se sabía sabio en vivencias, en no darse por vencido. Los primeros curros para tirar pa'lante y para ayudar en casa, que siempre era necesario.

El Pollo también se sabía conocedor de las viejas historias. De aquellas sin redes sociales ni viralidad. Aventuras que se hacían famosas de contarlas una y otra vez en charlas de colegas. Como estas en el Huelva Rock. Aunque hasta ahora no supiéramos el uno del otro, si estamos en este lugar con alma, sabemos ya que somos algo más que recién conocidos.

10 de enero de 2025. Akrovystia (2). Chavalillos que apuntan al cielo del rock duro con osadía. Subidos a unas tablas y un montón de puretas animando y flipando. También muchos adolescentes que intuyen que la gloria les debería pertenecer. El relevo garantizado. Quizá el día más importante en la breve y suculenta historia de nuestro Huelva Rock. Felices por lo que estamos viviendo, charlo con Curro Báez, amigo y orgulloso abuelo del mozo, Adán Báez, que toca sin complejos, frente a «sus mayores», la guitarra eléctrica.

La voz de El Pollo se infiltra entre los acordes. Su abuela vivía en la barriada de La Navidad. Es barriada, no barrio. Desde allí contemplaba de niño la construcción del puente-sifón Santa Eulalia (3). Esa conexión que permitía, por fin, saltar el Odiel a golpe de acelerador. Sus ojos infantiles veían cómo el barrio se transformaba. Como caían las casas viejas, como se elevaba junto a la vieja plaza de toros el cuartel de la Guardia Civil, como las chutas causaban estragos en los solares abandonados, en los ochenta de hierro y fuego.

Barriada de la Navidad, Las Colonias y Santa Lucía- / Cuartel Granada 34 / Ferrobús atravesando la Barriada La Navidad en los años 70 H24

También sus ojos servían de testigos de cómo las tabernas llamadas de Bonares eran un hervidero de hombres tras dar de mano: El Lagar, Los Amarillos, el Leonardo frente a la Fábrica de Harinas (4), otras que quizá no tenían nombre oficial porque no había cartel y eran, puede ser, la de El Cateto o El Tinajón o La Garlopa o la de Pelopúa. De hecho, su abuelo tenía una taberna de serrín en el suelo y tiza tras la oreja. De aguantar carros y carretas, y también de donde los parroquianos se hacían familia. Donde había que ir a buscar al padre o al abuelo, porque la comida está en la mesa y dice mamá que se va a enfriar. Pues dile que voy enseguida. Y enseguida era enseguida, o no.

En La Navidad le dejaba su madre que tenía que afrontar los horarios complicados e itinerantes de su trabajo en el hospital. Iba con su abuela al mercado de La Merced, para echar una mano. Allí hacía la vida.

Pero no vamos a andarnos con tonterías. A él lo que más le gustaba era golfear por esas calles de tierra. Un pasadizo subterráneo les llevaba hasta las nuevas casas de El (Nuevo) Molino. Descampados, escombros, charcos que la lluvia dejaba y duraban hasta la canícula. Echaban ruedas viejas atadas con cuerdas, arrastraban y se hacían con pececitos que serían fruto de la puesta de la temporada anterior.

Por las noches iban hasta una chatarrería junto a la Fábrica de Harinas y robaban hierro y cualquier cosa. Las vendían y sacaban pa tabaco.

También El Pollo tenía sus peripecias por Fuentepiña. Al regimiento Granada 34 (5) se acercaban de chavales a ver cómo los reclutas hacían sus maniobras y sus ejercicios. La pista americana se situaba en el Cerro de la Almagra (6) y, en cuanto podían, se colaban por ahí. «¡Illo, que os vais a buscar una desgracia, iros de ahí!!», dice que se oía. Pero ser joven e inmortal es algo incuestionable.

Esta es una noche de rock and roll. Una noche de fiesta en Huelva Rock y se nota que nos lo estamos pasando de la leche. Quedamos para que me cuente. Esto que leéis es fruto de lo que puedo recordar, que ya se sabe que la noche, en ocasiones, se llena de brumas. Nos dimos un abrazo y seguimos vibrando con el concierto. Hoy El Pollo os habla con su voz y con la mía y con la de Carlos. Nos sigue contando historias hasta que nos veamos de nuevo, tomándonos unas birras a la vera del infierno, jartos de reírnos de to.

