UGT, CCOO y Sindicato Unitario se adhieren a la Plataforma Isla Chica y a su rechazo a un centro comercial en la zona

Los sindicatos Comisiones Obreras, UGT y Sindicato Unitario han formalizado su adhesión a la Plataforma Isla Chica, en una reunión mantenida en el parque del antiguo estadio «donde algunas voces especulan sobre la posibilidad de construir un centro comercial y un hotel», según explicaron en comunicado conjunto.

Estos sindicatos se suman así a las más de 50 organizaciones que comparten oficialmente las reivindicaciones de la plataforma, «encaminadas a preservar y mejorar el parque actual y los aparcamientos gratuitos». La reunión contó con la presencia de Julia Perea, Secretaria General de Comisiones Obreras en Huelva, Francisco Gutiérrez en representación de UGT y Antonio Olivares por parte del Sindicato Unitario.

Durante la reunión, Julia Perea ha destacado el respaldo de CCOO a la Plataforma Isla Chica porque «un proyecto de centro comercial iría en detrimento de las tiendas del barrio, que se verían perjudicadas al no poder competir con las grandes superficies comerciales». Por su parte, Francisco Gutiérrez ha señalado que «la administración no puede administrar de espaldas a los administrados. El barrio de Isla Chica es uno de los barrios donde mayor presión inmobiliaria hay y mayor ausencia de espacios de esparcimiento para que puedan estar las familias, donde se pueda convivir. Es necesario que este espacio se conserve, no se puede gobernar de espaldas a los vecinos». A ese respecto, Antonio Olivares ha incidido en que «un centro comercial colapsará el tráfico y afectará a los comercios de cercanía, que pasarán a ser empleados de multinacionales. Hay que defender sus negocios y no los intereses de las grandes multinacionales capitalistas».

Más de 50 entidades apoyan a la plataforma

Con la adhesión formal de CCOO, UGT y Sindicato Unitario ya son más de 50 las entidades que han mostrado su apoyo a la Plataforma Isla Chica en su defensa del parque y los aparcamientos públicos de la zona. Entre estas hay organizaciones de diversa índole: organizaciones ciudadanas, como Huelva te mira, Asociación Pro Derechos Humanos de Huelva o la Plataforma Parque Moret; asociaciones de vecinos y vecinas (AAVV Molino de la Vega, AAVV Los Jardines, AAVV, Costa de la Luz, etc.), partidos políticos como Izquierda Unida, Mesa de la Ría o Huelva x Sí; Comunidades de propietarios y numerosas empresas, tanto del propio barrio de Isla Chica (Muebles Nevado, Bar Pueblo, Guille Reparaciones del hogar, etc.) como de fuera del mismo.