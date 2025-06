Los abogados de Huelva piden conocer con antelación los juicios suspendidos por la huelga de jueces y fiscales

La mayoría de las asociaciones profesionales que representan a jueces y fiscales en España han convocado una huelga para los próximos tres días (desde el martes 1 de julio hasta el jueves día 3, ambos inclusives). Una protesta que se dirige contra el Gobierno por sus reformas en materia de acceso a la carrera judicial y el estatuto del Ministerio Fiscal. Esta huelga no cuenta con el respaldo ni del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ni la Fiscalía General del Estado, que han advertido que no tiene amparo legal y no se pueden decretar servicios mínimos.

Las cinco asociaciones convocantes han acordado establecer esos servicios mínimos para garantizar el funcionamiento de la justicia. Así han comunicado que se atenderá el servicio de guardia, las actuaciones con detenido, las medidas cautelares urgentes, levantamientos de cadáver, entradas y registros y la conservación urgente de datos de operadores telefónicos. En este caso, no se considerarán servicios mínimos los juicios inmediatos de delitos leves ni juicios rápidos por delito sin detenido.

Desde el Colegio de Abogados de Huelva han enviado un comunicado en el expresan «su profunda preocupación» ante las consecuencias que pueda generar la huelga y han pedido que se comunique con la mayor antelación posible la suspensión de juicios, vistas y actuaciones de toda índole, «en la medida en que el objetivo de la huelga se puede conseguir con la suspensión en sí, sin necesidad de obligar a justiciables, profesionales y demás intervinientes a desplazarse innecesariamente a la sede judicial«.

El decano del Colegio de Abogados, Antonio Bernal, ha trasladado la importancia del urgente señalamiento de las actuaciones judiciales suspendidas «para evitar agravar más de lo imprescindible la situación de retraso de la Administración de Justicia». Desde la abogacía onubense se ponen a disposición de los órganos de gestión de la Administración de Justicia para colaborar en cuanto sea necesario para lograr un correcto funcionamiento del sistema judicial en Andalucía.

El pasado 11 de junio se concentraba un grupo de jueces y fiscales en la puerta de la Audiencia Provincial de Huelvaen una concentración que fue la antesala de la huelga que arranca mañana a nivel nacional después de que el Gobierno no haya aceptado dar marcha atrás a sus proyectos para modificar el acceso a la carrera de jueces y fiscales -la llamada Ley Bolaños- y el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. En esa concentración, encabezada por el presidente de la Audiencia Provincial de Huelva, Esteban Brito, y el anterior fiscal jefe de Huelva, Jesús Jiménez Soria, se leyó un manifiesto en el que se advertía que estas reformas ponen en peligro la independencia judicial.

A esta huelga no se han sumado las dos asociaciones progresistas de jueces y fiscales.