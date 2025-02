La única cirujana del Juan Ramón Jiménez se da 15 días para ver si sigue y Onusap se toma con «cautela» la bolsa de empleo de la Junta

El anuncio del Servicio Andaluz de Salud (SAS) del pasado miércoles anunciando que el servicio de Cirugía Vascular del Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva no corre peligro de desaparecer y que se va a realizar un plan de contingencia temporal a la espera de abrir una bolsa de empleo con la que ampliar el número de profesionales ha sido tomado con «cautela» por el colectivo Onubenses por una Sanidad Pública (Onusap).

Así, su presidente, el médico del Juan Ramón Jiménez Diego Mora, indicaba a Huelva24.com que «me lo tomo con un optimismo moderado podríamos decir. Mi primera reacción al escuchar a la consejera de Salud, Rocío Hernández, fue de alegría, de satisfacción y de querer felicitar a la gente que salió la semana pasada a la calle a protestar. Pero después, haciendo una segunda lectura del comunicado, la verdad es que no acabo de fiarme y, como suele decirse, quiere esperar a que haya hechos más que palabras».

Añadía que «no es lo mismo mantener la cartera que mantener el servicio, así que habrá que ver a qué se refiere ese plan de contingencia anunciado por la Junta para atender a los más de 6.500 pacientes onubenses que están en lista de espera o a las urgencias que surgen a diario. No sabemos si van a traer aquí a médicos de Sevilla, que si allí son 30 en cirugía pues a lo mejor nos pueden prestar a tres, como ya pasó hace dos años cuando estaba también a punto de desaparecer la unidad de Ictus. O no sabemos si esos pacientes van a tener que irse a que los atiendan en los hospitales de Sevilla con el riesgo que tiene hacer 90 o más kilómetros por la carretera estando enfermo. O también puede pasar que atienda la consulta alguien que no sea especialista en cirugía».

El caso es que en el servicio de Cirugía Vascular del Juan Ramón Jiménez ha habido varias bajas en las últimas semanas y meses por depresión principalmente y en la actualidad está bajo mínimos. La jefa de cirugía es la paraguaya Jazmín Saldivar, que, como ha podido conocer este diario, se ha dado 15 días de plazo para ver si le conceden la excedencia o para renunciar a seguir en el hospital onubense. Ella, que lleva 22 meses en dicho cargo, trabaja a tiempo completo y después hay otro cirujano onubense con un contrato reducido al 60% y que hace poco solicitó una baja médica por estar agotado física y mentalmente. Además, considera que no se le valora profesionalmente al llevar ya cuatro años renovando su contrato mes a mes y sin una promesa firme y de garantías de hacerle un contrato más a largo plazo.

Diego Mora, presidente de Onusap, en la concentración de la pasada semana en la Gran Vía de Huelva clara carrasco

La consejera de Salud señaló recientemente que la situación de la sanidad pública en Huelva «no es tan mala como se está diciendo». Diego Mora le recuerda que «para una población como la nuestra lo mínimo recomendable es que haya siete cirujanos en este servicio, no uno o uno y medio como está habiendo últimamente, o dos como ha solido haber en estos 35 años. Es imposible que entre ellos cubran las urgencias de siete días a la semana y de 365 días al año». Y se muestra dolido porque cree que el SAS miente cuando dice que el problema de la falta de médicos en Cirugía Vascular ha surgido hace poco, ya que asegura que desde el mes de octubre la gerencia del Juan Ramón Jiménez ya les había comunicado oficialmente que hacían falta bastantes más profesionales para dicho servicio.

Para evitar que se pierda el servicio, el SAS anunció el miércoles que en los próximos días va a abrir una convocatoria a la que van a poder optar facultativos de toda España toda vez que no han podido cubrir las vacantes de los últimos meses por la falta de médicos especialistas en Angiología en la bolsa de trabajo.

Contratos de larga duración

Al presidente de Onusap le enfadan también dos cosas. Una es que ahora se anuncie una oferta de trabajo con contratos de «larga duración», cuando cree que eso mismo se le tenía que haber ofrecido a los profesionales que han estado desarrollando esa labor en el servicio de Cirugía Vascular del Hospital Juan Ramón Jiménez en los últimos años. Y la otra es que la Junta de Andalucía señaló en su comunicado que la merma de profesionales fue «imprevista por incapacidades temporales y dentro del marco de los derechos de movilidad de los profesionales, ajena a la voluntad de la dirección gerencia del centro». Considera que ese no es el motivo y que hay profesionales de baja en sus domicilios que están «destrozados psicológicamente» y que no estaban en condiciones anímicas para atender a sus pacientes en unas intervenciones en las que podría ponerse su vida en juego.

Por lo tanto, Mora confía en que el plan de contingencia del SAS sea serio y contundente para dar respuesta a la demanda de la sociedad onubense, que se manifestó la semana pasada por las calles del centro de la capital (acudieron más de 5.500 personas según la cifra oficial facilitada por la Policía Nacional) para defender la sanidad pública y en este caso concreto el servicio de Cirugía Vascular. Ya justo hace dos años una concentración similar propició en parte que la unidad de Ictus del Juan Ramón Jiménez no se cerrara. Ahora es de esperar que ocurra lo mismo y en semanas o meses puede restablecerse la normalidad con la llegada de nuevos profesionales para cubrir las actuales vacantes vacías en dicho servicio de cirugía.