Rocío, bañista afectada por la ola de Mazagón: «Tengo la pierna escayolada. Estoy esperando a que me operen»

La ola que arrolló a varias personas el pasado miércoles en la Playa del Vigía de Mazagón sigue dando que hablar. Mientras los bañistas disfrutaban de un día tranquilo en la playa, fueron sorprendidos por una enorme ola provocada por un buque metanero que superaba los 300 muertos de eslora.

Una de las personas afectadas fue Rocío Mojeda, una bañista que tuvo que ser hospitalizada como consecuencia de las graves heridas sufridas y que ahora ha querido dar testimonio del suceso en televisión, donde ha contado cómo ocurrió todo y cómo se encuentra actualmente a consecuencia de las lesiones.

Su intervención en televisión

Rocío ha tenido una breve intervención desde en el programa de Antena 3 'Y ahora Sonsoles', donde contó cómo fueron esos momentos en los que fue arrastrada por la ola: «Yo iba saliendo de la playa con la tabla cogida, cuando vino una ola de un lado y me tumbó en el suelo donde prácticamente no veía nada y la tabla me encerró».

Al parecer, según ha explicado, Rocío se encontraba saliendo del agua con una tabla de surf cuando fue arrollada de repente por la ola, que vino desde uno de los lados de la playa: «La ola vino de un lado y me tumbó al suelo. Prácticamente no veía nada y la tabla me golpeó el pie y lo tengo roto. Estoy esperando a que me operen».

Imagen de Rocío durante su intervención en Antena 3 y ahora sonsoles

Los graves daños que le causó la ola

La bañista, que se encuentra actualmente ingresada en el Hospital Juan Ramón Jiménez, explicó que sufrió varias roturas y está esperando pasar por quirófano. «Tengo la pierna escayolada con una férula esperando a entrar en quirófano. Se me ha roto la planta del pie y el tobillo», afirmó Rocío en televisión.

La mujer continúa a la espera de la intervención mientras sigue conmocionada por este suceso que ya ha tenido sus primeras consecuencias. Capitanía ha establecido un nuevo límite de 10,5 nudos para este tipo de barcos a su paso por Mazagón para que no se vuelvan a producir situaciones de este tipo.