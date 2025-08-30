Avistan un delfín en la playa de La Antilla a pocos metros de la orilla

Uno de los bañistas pudo grabar uno de los delfines cuando saltaba en el agua

Un lector ha enviado a Huelva24 un vídeo que ha grabado este sábado en La Antilla y en el que se observa un delfín próximo a la costa. En las imágenes que acompañan a esta noticia y que han sido facilitadas por este bañista, se ve cómo el animal salta en el agua y ese preciso instante ha sido captado por la cámara.

Los espectadores a los que les ha sorprendido la visita de este manífero aseguran que había más de un ejemplar. Lo cierto es que en el vídeo se puede ver el movimiento en el agua que podría indicar que había un grupo nadando a escasa distancia de la orilla. Los hechos han ocurrido este sábado, último fin de semana de agosto y de máxima afluencia en las playas onubenses.

No es la primera vez que se ven estos cetáceos cerca de la costa onubense, pero siempre tienen la capacidad de sorprender a los bañistas que tratan de grabarles en pleno movimiento. Hace un año, se produjo un avistamiento similar en esa misma zona a finales de agosto y uno anterior en la bocana del puerto de Mazagón. Es un animal que vive tanto en aguas cálidas como templadas, y sólo rehuye las temperaturas gélidas.