Una onubense revela cuáles son sus 10 lugares favoritos para desayunar, almorzar, merendar y cenar en Huelva

Que las recomendaciones gastronómicas en redes influyen cada vez más no es ninguna novedad. En una ciudad donde cada vez surgen más propuestas gastronómicas, las listas elaboradas por aficionados locales se han convertido en toda una referencia. En uno de los últimos vídeos de TikTok compartidos por Huelvafoodie, la onubense comparte sus 10 locales favoritos para desayunar, comer, merendar y cenar en Huelva.

No es una lista institucional ni un ranking riguroso; es una selección personal basada en experiencias reales. Pero precisamente por eso resulta valiosa: ofrece pistas para explorar rincones que quizá no estaban en el radar general. Te contamos cuáles son los 10 locales elegidos y qué es lo que destaca de cada uno de ellos.

Para desayunar

Los desayunos son cada vez más sofisticados en Huelva, con propuestas que van más allá del clásico café y tostada. Huelvafoodie destaca estos tres locales:

GrowersGo Boutique Hostel

Aunque GrowersGo es principalmente un hotel boutique temático en Huelva, también apuesta fuerte por su oferta gastronómica. Está ubicado en la Avenida Manuel Siurot y se define como un «retiro urbano» que mezcla naturaleza, bienestar y diseño. Su terraza panorámica es un punto fuerte: muchos viajeros la mencionan como un lugar ideal para desayunar con vistas y ambiente relajado.

La Pinta

Ubicada en la avenida Adoratrices y conocida por su variada carta de brunch, La Pinta destaca por sus irresistibles tostadas que combinan ingredientes tradicionales con otros más creativos.

Muelle 21

Ubicado frente a la ría de Huelva, el atractivo de Muelle 21 radica en la combinación de vistas y menú variado. En localizaciones como esta, la experiencia de desayunar con vistas a la ría es una parte importante del reclamo.

Para almorzar

La cocina del mediodía exige propuestas que combinen sabor, cantidad y ambiente cómodo. Estos son los preferidos de Huelvafoodie para esa franja:

Cosas Buenas (Gastrobar)

Se autodefine como gastrobar en la Avenida de la Ría. Su carta es valorada por ser creativa, con buenas presentaciones y recetas originales. Por ejemplo, en las reseñas mencionan platos como milhoja de presa ibérica o sus famosas croquetas de laboratorio. La crítica local le reconoce una relación calidad/precio «muy buena» y un servicio cercano y agradable.

Bossé Bistró

Este local, en la zona de Isla Chica de Huelva, es frecuentemente recomendado como un sitio con ambiente relajado, carta moderna y platos con toques contemporáneos.

Knibal

Especializado en hamburguesas, entra en la categoría de comida rápida de calidad («gourmet burger»). Huelvafoodie lo elige por la calidad de la carne y la presentación de sus entrantes.

Para merendar

La merienda es el momento ideal para el café, los dulces artesanos y la repostería creativa. Aquí están los elegidos:

Abuela Canalla

Es uno de los más reconocibles en Huelva en repostería creativa. Su web oficial indica que elaboran sus productos «al día» para garantizar calidad. En reseñas de usuarios de TripAdvisor, destacan su tarta de pistacho y queso de cabra.

Café de las Brujas

Aparece en la selección de Huelvafoodie como su lugar favorito donde comprar café de calidad y de origen. Además, es elaborado al momento por uno de los mejores baristas del país.

Veneno Rosalía

Ya conocido en el circuito local, Veneno Rosalía mantiene su fama por su variedad de cafés y sus propuestas atractivas y de calidad. Aquí se sirven desayunos, almuerzos y cenas.

Tanka's Boutique del Café

Ubicado cerca del muelle del Tinto, además de cafés y tostadas, recientemente ha empezado a incorporar bowls de açai, lo que sugiere una evolución hacia opciones más saludables y de moda. Tanka's es ya reconocible entre los locales que ofrecen propuestas de brunch y merienda.

Para cenar

La noche pide ambientes más íntimos, tapas bien ejecutadas y platos que cierren bien el día. Estos son los favoritos de Huelvafoodie:

Correlimos

Descrito como una abacería imprescindible en el centro (calle Rábida). Aquí predominan los entrantes bien elaborados, vinos y cervezas frías. El local destaca por su atmósfera acogedora para cenas no muy formales.

Muxo Bocado

Especializado en brioches y bocadillos, Muxo Bocado se presenta como un restaurante distinto en plena avenida de la Ría. Su propuesta gira alrededor de sabores modernos, productos cuidados y creatividad.

La Teja

Clásico en el centro de Huelva, junto al Ayuntamiento, para tapear en cualquier momento del día. Es reconocible por su ubicación céntrica y su oferta de tapas tradicionales a precios asequibles.