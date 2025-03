La Aemet informa: ¿Hasta cuándo seguirá lloviendo en Huelva?

Febrero fue un mes extremadamente lluvioso y marzo va camino de serlo o en realidad ya es un mes de récord en lo que a lluvias se refiere. Los distintos modelos dan una segunda quincena más lluviosa de lo normal en casi toda la provincia de Huelva, e incluso en la Sierra nos ofrecen un panorama mucho más lluvioso de lo normal. Cabe la posibilidad de que esta segunda quincena, aun con precipitaciones aisladas, no incluya borrascas de fuerte impacto, como esta llamada Martinho, que podría ser la última de la temporada.

Así las cosas, con el anticiclón de las Azores que no acaba de situarse convenientemente, o que más bien no ocupa su espacio habitual en primavera, las lluvias continuarán. Cierto es que no con tanta intensidad, y que habrá lugar para el sol ya este mismo fin de semana. El caso es que con un anticiclón de bloqueo en mitad del Atlántico, que es tan sólo una cuña que permite por el este la entrada de aire frío en altura, y con las bajas que transportan tanta humedad, a la península van a continuar llegando frentes asociados a esas borrascas, un auténtico tren, con sus precipitaciones y sus vientos.

Súmenle a este aire frío que nos entra por el norte, el aire cálido y muy cargado de humedad, como el de esta borrasca Martinho, y el resultado es que las lluvias continuarán durante todo el mes o hasta que nuestro anticiclón subtropical marítimo, tenga el detalle de situarse correctamente y evitar el paso de una y otra borrasca con sus frentes dejando tanta lluvia y tanto incidente en la provincia de Huelva.

Martinho podría ser ya la última borrasca fuerte de la temporada aemet

De momento fuertes precipitaciones esta próxima madrugada y a continuación un descanso con intervalos nubosos y, por qué no, alguna precipitación débil durante todo el fin de semana.

Predicción por comarcas, del 19 al 23 de marzo

Sierra. Esta tarde sol, pero todo cambiará el jueves. Martinho dejará fuertes precipitaciones en esta madrugada y por la tarde volverán. El fin de semana, por el contrario, se presenta tranquilo, con el sol apareciendo entre nubes tanto el sábado como el domingo, que habrá precipitaciones, pero de escasa entidad. Los vientos serán normalmente del sur, al compás de la borrasca, de moderados a fuerte brisa. Las temperaturas, agradables para esta época del año, descenderán según se vayan abriendo los cielos.

Andévalo. Hoy nublado, pero sin precipitaciones de consideración. Mañana en cambio tendremos fuertes precipitaciones en todo el Andévalo, que serán intensas esta madrugada del jueves, pudiéndose repetir los intensos chaparrones por la tarde. El acumulado del jueves superará los treinta o treinta y cinco litros esta jornada. Las temperaturas en descenso a partir del viernes, como las lluvias, que ya no serán intensas e incluso tendremos momentos de sol el sábado y el domingo. El viento soplará con fuerza el jueves y el viernes, con rachas que podrán superar los 50 km/h.

Campiña– Condado. Lloverá menos que en las comarcas más al norte de la provincia debido al movimiento de la borrasca Martinho, que ha decidido ascender en latitud, de manera que los acumulados de este jueves rondarán los treinta litros, pero no los superarán. Las temperaturas en ligero descenso, notándose más en las mínimas. Habrá fuerte brisa con alguna racha que superará los 50 km/h este jueves y este viernes, para moderarse a continuación. El sol aparecerá todo el fin de semana, aunque los chubascos tampoco van a desaparecer y serán débiles durante todo el fin de semana.

Litoral. Fuertes chaparrones esta madrugada que volverán por la tarde de este jueves. Las precipitaciones, aunque no desaparecerán en todo el fin de semana, serán más débiles y ocasionales. El sol aparecerá entre nubes a partir del sábado. Vientos del sur que acabarán siendo de poniente, fuertes con rachas por encima de los 50 km/h. Temperaturas en un muy ligero descenso, casi imperceptible.