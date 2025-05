Chewbacca anda suelto por Doñana en el Día Internacional de Star Wars

Si durante el disfrute de su Puente de mayo han decidido darse un paseo por los bosques de Huelva, no se asusten si se encuentran con un enorme Chewbacca, o son interceptados por una patrulla de disciplinados soldados imperiales. No están soñando, simplemente acaban de conocer a los integrantes del colectivo Star Wars 'Maximilian Veers'. Esta organización que pertenece a la Asociación «El Burrito Feliz»-EBF está celebrando el Día Internacional del Universo Star Wars y aprovechan una fecha tan reseñable para intentar ayudar en la preservación de lo que fue la más importante reserva natural de Europa.

Cada 4 de mayo, millones de personas celebran el día oficial de Star Wars, la franquicia creada por George Lucas hace más de cuatro décadas. Un fenómeno que a día de hoy no hace sino crecer en propuestas e iniciativas.

Si llamativo es todo lo relacionado con este movimiento galáctico, no lo es menos el motivo por el que, precisamente, fue elegido el cuatro de mayo de cada año para festejar este evento.

Debemos trasladarnos a 1979, cuando una publicación en el diario británico London Evening News del 4 de mayo, trataba una nota de prensa en la que miembros del Partido Conservador británico felicitaban a la primera Ministra Margaret Teacher por su recién adquirido puesto político.

«May the 4th Be With You, Maggie. Congratulations», decía el escrito que dió lugar a un juego de palabras que se relacionaba con la famosa frase «Que la Fuerza te Acompañe» (May The Force be with You).

Desde entonces, en los cinco continentes se llevan a cabo miles de eventos para fortalecer el mensaje de que Star Wars es mucho más que una simple serie de películas. Para millones de seres, esta aventura de ciencia ficción ha llegado a convertirse en una filosofía de vida.

Imperio y República, juntos por Doñana

Organizado por la 'Maximilian Veers' y para celebrar el Día Internacional de Star Wars, el entorno de Doñana se convertirá en un desfile de personajes emblemáticos de la serie. Participaran, sin pelearse en esta ocasión, los principales líderes de las Fuerzas Imperiales y de la República. Ambas formaciones han decidido que vale la pena firmar la paz durante una jornada para intentar salvar a esta maravilla natural de la galaxia, de lo que denominan un «Punto Galáctico en Peligro de Desintegración Inminente».

Durante la celebración se trasladarán motos de exploración imperiales, androides, oficiales del Imperio, formaciones de Jedis y otro amplio abanico de propuestas. Todo un esfuerzo encaminado a intentar mentalizar, principalmente a la clase política, de la necesidad de evitar que se siga destruyendo el Parque Nacional y su entorno con más agricultura intensiva, proyectos de gas o el empleo indiscriminado de glifosatos y pesticidas químicos.

Una iniciativa que desde la Asociación 'El Burrito Feliz' recomiendan, ya que Doñana, según este colectivo ecologista, «va a necesitar mucha fuerza que la acompañe».