Una sevillana va a Matalascañas y aconseja que no vaya nadie: «Sólo hay piedras, un muro caído y nada de arena»

Una sevillana va a Matalascañas y aconseja que no vaya nadie

Matalascañas es uno de los lugares más concurridos de la costa andaluza durante esta época del año. Miles de personas visitan cada verano este núcleo urbano perteneciente a Almonte para poder disfrutar de sus playas, aunque algunas de ellas, no se encuentran actualmente en el mejor estado posible.

Es justo lo que ha querido denunciar una joven sevillana (@soniiaamartin) que ha estado en Matalascañas recientemente y ha compartido un vídeo en sus redes sociales quejándose del estado de una de sus playas. Más concretamente, la zona de la playa de Caño Guerrero. «No vengáis a Matalascañas», afirma la joven en el vídeo.

Así se encuentra la playa en este momento

«No hay nada de arena. Sólo hay piedras, un muro caído y nada de arena. No hay nadie en la playa, cuatro personas. A ver qué opináis, que en una playa con tanto turismo, estén las personas que siempre han vivido aquí y las que iban a cogerse vacaciones y no sepan que no iba a haber arena», indica la joven en el vídeo mientras muestra cómo se encuentra una zona de la playa de Caño Guerrero.

Como se puede ver en las imágenes, la orilla tiene pocos metros de extensión y el agua llega hasta muy cerca de las piedras que se colocaron en el muro a modo de contención. Se trata de una situación bastante desoladora que ya ha sido denunciada por varios vecinos y visitantes de Matalascañas.

Un problema que sigue sin solución

La falta de arena se ha convertido en un problema de gran importancia en Matalascañas. En la zona de Caño Guerrero, la pérdida de arena ha provocado que el paseo marítimo y los accesos a la playa hayan sufrido graves daños durante el invierno a causa de los últimos temporales.

Así lo explicó Antonia Pérez, primera teniente de alcalde de Almonte, en una entrevista concedida a Cadena SER el pasado mes de marzo. «Llevamos meses alertando de que la falta de arena y regresión de la costa estaban poniendo en peligro nuestras infraestructuras», afirmó la edil, que también explicó que el Ayuntamiento de Almonte sigue instando al Ministerio para la Transición Ecológica que actúe con urgencia en la zona debido al gran riesgo que existe para los bañistas.

El Gobierno, por su parte, afirmó que el proyecto de regeneración de Matalascañas ya ha sido licitado y contará con una inversión de 4,9 millones de euros, aunque no se llevará a cabo durante este verano. El proyecto, además, según indica Antonia Pérez, «resulta insuficiente para garantizar la estabilidad de la playa».

Los bañistas que visiten Matalascañas este verano, por tanto, deberán tener mucha precaución en la zona de Caño Guerrero, pues el paseo marítimo se encuentra deteriorado y algunas piedras de la orlla pueden suponer un gran peligro.