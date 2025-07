La playa de El Portil sigue un nuevo verano sin accesos seguros a la espera de una actuación estatal

Acceso no habilitado a la playa de El Portil

Vecinos y veraneantes de El Portil viven un nuevo verano sin accesos seguros a cerca de un kilómetro de playa, en la que además ondea la bandera roja de prohibición de baño. El Ayuntamiento de Punta Umbría ha confirmado que, debido al estado de erosión de la playa urbana de El Portil y el mal estado de sus infraestructuras, todos los accesos a la playa permanecen cerrados, con excepción únicamente de los situados en las calles Zorzal y Calamón. Además, se han colocado carteles informativos que alertan de los riesgos para la seguridad.

El alcalde, José Carlos Hernández Cansino, ya advertía antes del inicio de la temporada que la permanencia de signos de erosión — con desniveles de hasta cinco metros de altura en la línea de pleamar— y el riesgo real derivado del mal estado del firme en los accesos, hacían imposible garantizar la integridad de los bañistas, que sin embargo pueden verse en esta playa a diario.

Cartel advirtiendo de la prohibición de bañarse h24

Esta situación no es nueva, lo que no quiere decir que los vecinos no tuviesen la esperanza de que se implementara alguna solución de cara a la nueva temporada turística, que sin embargo se ha iniciado en El Portil tal y como concluyó el pasado año: sin aporte de arena ni intervención alguna por parte de Costas, y sin arreglo de los accesos ni instalación de infraestructuras -duchas, lavapiés- por parte del Ayuntamiento de Punta Umbría.

Pese a no estar habilitados, la gente sigue utilizando los accesos o buscándose las artimañas para hacer uso de la playa m.c.

De hecho, desde el Ayuntamiento de Punta Umbría se mantienen firmes en este sentido, insistiendo en que esperará a que Costas ejecute una regeneración de arena —como ya ha anunciado en otras localidades costeras como Matalascañas— antes de acometer cualquier reparación de accesos, ante la imposibilidad de garantizar la seguridad con el estado actual de la playa.

Malestar de los vecinos

Ante esta situación, la Asociación de Vecinos Portileños ha expresado su «indignación» por una actitud que consideran «abandono institucional», advirtiendo de los riesgos que supone la prolongación del cierre, como posibles emergencias si la pleamar sorprende a los bañistas en zonas sin acceso cercano.

De hecho, el colectivo ha convocado una concentración de protesta frente al Ayuntamiento de Punta Umbría el próximo 26 de julio por el maltrato al que consideran se les somete. Aunque la protesta va más allá de la no actuación en los accesos de la playa -aluden a otras muchas carencias en el núcleo costero-, la imposibilidad de hacer uso de la misma en unas condiciones mínimas motiva en buena medida el enfado de los residentes.

«No es fácil comprender que desde hace más de dos años, los accesos permanezcan cerrados sin explicación objetiva, sin informe público que lo respalde, y lo que es aún más preocupante: sin visos de solución. La falta de socorristas, duchas, papeleras o mantenimiento no puede justificarse con silencios o vaguedades administrativas», señalaban recientemente en un comunicado, considerando que mientras es lógico que algunas pasarelas permanezcan cerradas, «otras podrían acomodarse con actuaciones menores, sin necesidad de esperar el gran plan de Costas».

A la espera de una solución

El problema viene extendiéndose desde al menos 2017. En octubre de 2023, el Ayuntamiento presentó un recurso contencioso-administrativo contra Costas en la Audiencia Nacional, acusándole de incumplimiento, puesto que entre 2018 y 2020 sí se realizaron aportes de arena, mientras que en los años posteriores no se ha actuado.

Así se encuentra la playa en algunos tramos m.c.

El consistorio cuantificó el coste necesario para recuperar la playa en al menos 2,6 millones de euros, cifra que respalda la reclamación patrimonial que se ha interpuesto por vía judicial.

Así, el Ayuntamiento de Punta Umbría exige la redacción inmediata de estudios y proyectos a Costas para regenerar la playa, defender el dominio marítimo-terrestre y recuperar el acceso al mar; mientras, desde la Subdelegación del Gobierno en Huelva aseguraban hace unos meses que se trabajaba en un proyecto para recuperar la playa de El Portil, que afronta nuevamente un verano complicado mientras ve cómo en La Antilla ya se encuentra en marcha la construcción del espigón, o en Matalascañas ya tienen fecha para la ansiada actuación y su aporte de arena.