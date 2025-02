Una vendedora de la ONCE reparte 350.000 euros en Isla Cristina: «Todavía estoy sin dormir»

El sorteo de la ONCE de este lunes ha repartido 350.000 euros en Isla Cristina donde se vendieron diez cupones premiados con 35.000 euros cada uno en la avenida España en pleno centro de la localidad onubense. Así lo ha indicado la organización nacional en un comunicado en el que señala que la vendedora, Isabel Silva, se ha mostrado «emocionada». Ella se enteró anoche del premio que había dado porque la hija de un cliente se acercó hasta su casa. «Todavía estoy sin dormir», ha señalado esta mujer, que es vendedora desde 2021. «No me han dejado de felicitar en la calle. Es lo más gratificante de mi trabajo, dar premios, aunque a mí no me toque, pero le arreglamos un poco la vida a la gente», concluye.

El sorteo de la ONCE del lunes estaba dedicado a la 25 edición del Festival Internacional de Magia de Badalona y ha dejado otro cupón premiado con 35.000 euros en la localidad gaditana de Barbate. El resto de los premios se han repartido en Castilla La Mancha.

El Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie, y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado. Además, 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas (seis euros), y reintegro de dos euros a la primera o la última cifra del número premiado.

Para el próximo 19 de marzo, el Sorteo Extraordinario del Día del Padre de la ONCE pone en juego un premio mayor de 17 millones de euros y repartirá 99 premios de 40.000 euros a todas las series de un número de cinco cifras.