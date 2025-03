El PP expulsa a los dos ediles de Almonte que había expedientado por deslealtad al partido

El grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Almonte está cerca de desaparecer este mandato después de que el partido haya expulsado al actual portavoz, Miguel Ángel Jiménez, y al edil, Ernesto Abel Herrera, a los que había abierto un expediente sancionador el año pasado. La medida ya ha sido comunicada al Consistorio almonteño, según han confirmado fuentes municipales a Huelva24.

Fue el pasado mes de agosto cuando la dirección provincial del partido acordaba abrir un expediente disciplinario a sus dos concejales y elevar el caso al Comité Autonómico de Derechos y Garantías para que resolviera. A los dos concejales se les acusaba de haber cometido una infracción muy grave recogida en los estatutos del PP como es la «manifiesta deslealtad al partido, a sus órganos de gobierno y representación».

En concreto, el expediente se refería a cómo siguieron usando las redes sociales y la imagen del partido al margen de las directrices marcadas por la gestora que la dirección provincial del PP impuso en Almonte tras los malos resultados obtenidos por la candidatura liderada por Miguel Ángel Jiménez en los últimos comicios municipales y la renuncia posterior de hasta once integrantes de su lista.

Malos resultados

Hay que recordar que en las pasadas elecciones se produjo un vuelco histórico en la provincia de Huelva, que se tiñó prácticamente de azul con las victorias de los populares en las principales plazas. Sin embargo, el resultado en Almonte, uno de los municipios con más de 20.000 habitantes, estuvo lejos de ser satisfactorio. No creció en ediles y Paco Bella, histórico alcalde socialista y ahora por el partido independiente Ilusiona, se hizo con la mayoría absoluta.

El comité de garantías ha cerrado el expediente acordando la expulsión de los dos ediles, que pueden seguir ocupando un sillón en la corporación municipal pero pasándose a un grupo no adscrito. Esta decisión ya la vislumbró el propio Miguel Ángel Jiménez el pasado mes de octubre cuando se produjo el relevo formal en la dirección del partido a nivel local y estaba a la espera de que se resolviera el expediente disciplinario. «Quiero decirle a los ciudadanos que no se preocupen, que el grupo municipal no va a cejar en su empeño, y vamos a seguir desarrollando la misma labor de oposición que venimos desarrollando desde el principio de la legislatura«, aseguró entonces.

En septiembre se celebró el congreso local que renovó la cúpula del PP de Almonte, eligiendo como presidenta a Rocío Trigueros, que ocupaba el número 3 de la lista liderada por Jiménez pero fue una de las once personas que integraban la candidatura que decidó marcharse. Unas renuncias en cascada que han propiciado que hasta ahora el grupo municipal del PP, al borde de la desaparición en este mandato, lo forme el anterior presidente local y número 1, seguido del número 6 y el número 14 de la lista.

Desde el PP expresaron entonces que con la nueva dirección local esperan poder recuperar terreno en Almonte, donde la crisis del partido ha debilitado la oposición en el pleno y ha afianzado, aún más si cabe, la mayoría absoluta del alcalde Francisco Bella.