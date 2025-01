El tiempo en Huelva: últimas lluvias y sol a partir del miércoles

Continúan las borrascas azotando el norte de la península, con frentes asociados que están dejando acumulados importantes en las comunidades más septentrionales. En el caso onubense, aunque se alejará Herminia, la borrasca que nos ha dejado agua este pasado fin de semana y en la mañana de hoy, una nueva borrasca, atlántica y potente como la anterior, nos va a dejar precipitaciones generalizadas el próximo miércoles. La noticia es que, pasado este día, vamos a disfrutar de un tiempo anticiclónico, con cielos mayormente despejados y vientos que dejarán de ser moderados, con alguna racha de cierta intensidad, para ser flojos o incluso muy flojos, según comarcas, para el resto de la semana.

El viento flojo y los cielos despejados se corresponden con la situación anticiclónica que tendremos a partir del miércoles, el martes es día sin agua, de transición entre una borrasca y otra, y como corresponde a una situación como esta, las temperaturas descenderán. Seguimos en invierno, y teniendo esto en cuenta, las temperaturas no es que se vayan a desplomar, simplemente bajarán para situarse en valores propios de la estación. Nos vamos a meter en febrero con valores estándar en cuanto a temperaturas, y con nada de precipitaciones a la vista. Tendrán que llegar nuevas borrascas que traigan más agua, pero de momento nada. Para aquellos lectores que estén preocupados por el asunto de los gurumelos, tenemos el inmenso placer de advertirles que con las lluvias que hemos tenido, el suelo tiene la humedad ideal, y siendo como es la Amanita ponderosa tan filotérmica, no hay que apurarse, no habrá heladas e incluso tendremos máximas por encima de los quince en el Andévalo y en la Sierra, de modo, que pincho, canasto y ¡suerte!

Predicción por comarcas, del 27 al 31 de enero

Sierra. Lluvias no demasiado intensas hasta el miércoles, cuando los cielos se abrirán y las temperaturas, moderadamente altas estos primeros días de la semana, bajarán. El último coletazo del frío lo tendremos el próximo fin de semana, con la llegada de un tiempo anticiclónico. También en el caso del viento vamos a pasar de los moderados de estos primeros días, a los flojos del resto de la semana.

Andévalo. Lunes y miércoles las precipitaciones resultantes de frentes asociados a distintas borrascas, que incluirán el martes en la parte más septentrional del Andévalo. Las temperaturas bajarán en consecuencia a partir del miércoles, sin que esta bajada suponga valores propios del invierno, sino algo por encima. Máximas que bajarán de los diecisiete o dieciocho de hoy lunes, a los doce o trece del viernes. En el caso de las mínimas se notará algo más, pues el viernes podrían registrarse tan sólo cuatro grados. Los vientos también se corresponden con este cambio de tiempo inestable, y a la estabilidad del anticiclón que se instala en la península a partir del miércoles, pasando de moderados e incluso frescos (por encima de 30km/h) con rachas fuertes, a vientos flojos cuando domine el anticiclón.

Campiña–Condado. Empieza la semana con lluvias este lunes que volverán el miércoles. El martes podría caer algo de lluvia, pero insignificante. A partir del miércoles, lucirá el sol en toda la campiña. Dominará para entonces un anticiclón que hará bajar las temperaturas, pero moderadamente, ya que no bajarán las máximas de los quince, ni las mínimas de los siete u ocho grados. El viento pasará de moderados e incluso de brisas fuertes (1), con rachas que podrán alcanzar los 50km/h

Litoral. A excepción de hoy lunes, cuando un frente asociado a Herminia dejará agua en el litoral, aunque no lluvias de consideración, y el miércoles cuando un frente de otra borrasca también dejará algo de agua en el litoral, el resto de la semana lucirá el sol. Las temperaturas bajarán moderadamente, do o tres grados a lo largo de la semana, y en el caso de las mínimas, se notará algo más este descenso, pues bajarán de los hasta trece grados de esta mañana, a los siete u ocho el resto de la semana. El viernes, probablemente bajen aún más. Los vientos van a ser importantes hasta el viernes, que ya serán flojos. Mientras podría haber rachas que alcancen los 50km/h.

(1) Seguimos la escala de Beaumont, la cual adaptamos a términos más adecuados a la situación onubense. En esta provincia es raro que dejen de ser moderados, o brisa moderada, como se notan en la dicha escala cuando no sobrepasan los 28km/h. A continuación, las brisas pasan a ser frescas o fuertes cuando pueden alcanzar los 50km/h. A partir de aquí vendrían ya los temporales, duros, muy duros o huracanados. Estos últimos son muy escasos, aunque alguna vez hemos tenido temporales duros o muy duros, con vientos que han pasado de 100km/h, tirando árboles y causando destrozos en el mobiliario urbano. También se han producido algunos fenómenos importantes y de corta duración, relacionados con mangas marinas o trombas de agua, en el litoral.