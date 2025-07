Vecinos de El Portil convocan una concentración en Punta Umbría para denunciar «la falta de inversión y el abandono institucional»

Carta al alcalde de Punta Umbría

Un socio de la Asociación de Vecinos Portileños ha querido exponer en una misiva dirigida directamente al alcalde de Punta Umbría, José Carlos Hernández Cansino, el sentir de parte de los vecinos de El Portil, considerando que «no es fácil comprender -ni mucho menos aceptar – que desde hace más de dos años, los accesos a una de nuestras playas permanezcan cerrados sin explicación objetiva, sin informe público que lo respalde, y lo que es aún más preocupante: sin visos de solución. El paso del tiempo, lejos de justificar la medida, la convierte en una forma de abandono institucional, que afecta no sólo al disfrute del entorno natural, sino también a la dignidad de quienes vivimos aquí todo el año».

«Los vecinos de Punta Umbría no pedimos milagros, pedimos accesos, pedimos servicios, pedimos que la playa vuelva a ser un espacio público, no un territorio sellado por la desidia o la decisión de unos pocos. La falta de socorristas, duchas, papeleras o mantenimiento no puede justificarse durante tanto tiempo con silencios o vaguedades administrativas».

«Nos gustaría pensar que esto no es el reflejo de una voluntad política de espaldas al pueblo, sino más bien un error prolongado que aún puede corregirse. Y es precisamente por eso que esta carta no es un reproche, sino una oportunidad. Usted aún puede dar una oportunidad. Usted aún puede dar una respuesta clara, valiente y transparente, que devuelva la confianza de muchos vecinos que hoy se sienten ignorados».