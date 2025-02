Alcorcón - Recreativo de Huelva en directo: previa, alineaciones, minuto a minuto del partido de Primera RFEF 2024-25

El Recreativo de Huelva ha mejorado sus sensaciones tras el cambio en el banquillo y la llegada de Íñigo Vélez en detrimento de Abel Gómez. Pero en cuanto a resultados, con un triunfo (Atlético de Madrid B) y dos empates (Ibiza y Ceuta), no le ha bastado para escapar de los puestos de descenso.

Marcha penúltimo en la clasificación y está situado a sólo un punto de la permanencia dada la igualdad del grupo II de la Primera RFEF en su parte baja. De ahí la importancia del choque de este sábado (Santo Domingo, 18.00 horas) ante el Alcorcón, rival directo que está igualado en la clasificación con el Decano.

En la primera vuelta liguera, y por aquello de la importancia del factor del 'goal average', el conjunto onubense se impuso por la mínima con un polémico penalti convertido por Pablo Caballero. Ese día los albiazules lograron su primera triunfo de la campaña y este sábado buscarán, ante el mismo rival, conseguir el primero lejos del Nuevo Colombino.

En las filas locales será baja por sanción el excentrocampista albiazul Josiel Núñez, y también por acumulación de amonestaciones no podrá jugar el choque en las filas del Recre el puntaumbrieño Antonio Domínguez.

Aquí te iremos contando minuto a minuto lo que suceda en el Alcorcón-Recreativo de Huelva:

El Recre no ha ganado todavía ningún partido esta temporada lejos del Nuevo Colombino. «Es un reto que tenemos por delante y tenemos la oportunidad de conseguirlo esta semana. Vamos a ganar, como algo positivo», reflejó esta semana Íñigo Vélez, el técnico albiazul, que apuntó que «en este grupo hay muchísima igualdad. El Alcorcón está en una situación parecida. Queremos ganar y es una oportunidad».

El regreso de Zelu en el centro del campo en detrimento de Paolo Romero es la única novedad en el once del Recre para visita al Alcorcón. La convocatoria está formada por 20 futbolistas.