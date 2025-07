El Recreativo lleva a la justicia a Davinchi y el Getafe por un pago de su cláusula inferior a lo estipulado

El Recreativo de Huelva ha anunciado que llevará a los tribunales la resolución unilateral de su contrato por parte del jugador David Cordón Mancha 'Davinchi'.

El joven lateral izquierdo onubense jugará en Primera División en las filas del Getafe CF después de que el club madrileño haya abonado 650.000 por su cláusula de rescisión, que el Decano entiende que asciende a 1,5 millones de euros.

Desde el Recreativo se ha trasladado el desacuerdo tanto al jugador como al Getafe y la Federación Española y ha iniciado un proceso en la justicia. El club asegura que ha decidido ejercer «las acciones legales oportunas para salvaguardar sus derechos e intereses».

Los servicios jurídicos del club han iniciado ya los procedimientos correspondientes para reclamar «la indemnización íntegra prevista en el contrato, así como para depurar las responsabilidades que puedan derivarse de esta conducta».

El Recre también manda un mensaje de «tranquilidad» a sus abonados y simpatizantes y anuncia que mantendrá «la firme defensa de la legalidad contractual, del proceso de formación deportiva de nuestros jugadores y de los recursos que legítimamente pertenecen a la entidad».

Despedida de Davinchi

Por su parte Davinchi se ha despedido de la afición albiazul a través de las redes sociales, donde no ha hecho referencia a esta polémica. «Recreativistas, me dirijo a vosotros para comunicaros que comienzo una nueva etapa deportiva. Me gustaría agradecer a la afición por el apoyo y el cariño que siempre he recibido, a todas las personas que confiaron en mí y a todos los compañeros, cuerpo técnico y personas del club, que han formado parte de mi camino. El Decano siempre estará en mi corazón», expone.

Davinchi jugó la pasada temporada un total de 32 partidos, de los que fue titular en 22, con 2.067 minutos disputados, en los que marcó dos goles.