Carta de despedida de Rubén Serrano: «He reído, he llorado, pero siempre con la misma entrega»

Rubén Serrano se ha despedido del Recreativo de Huelva y su afición a través de una carta en redes sociales donde pone de manifiesta la dureza del paso dado, lo feliz que ha sido en el equipo de su vida y la dedicación que ha puesto en cada momento de esta etapa que ahora cierra.

«Hoy es uno de los días más tristes de mi vida. Tras 18 años formando parte de este club que tanto significa para mí, ha llegado el momento de despedirme. Han sido años llenos de aprendizaje, esfuerzo y sobre todo, mucho sentimiento. Desde que llegué siendo un niño a la cantera, hasta alcanzar el sueño de defender al primer equipo, he vivido cada instante con pasión y dedicación absoluta», comienza diciendo el de Puebla de Guzmán.

El central expone que «he pasado buenos momentos y malos, he reído, he llorado, pero siempre con la misma entrega. He cumplido el sueño que cualquier niño onubense tiene: vestir esta camiseta y defender este escudo con orgullo. He dado todo lo que tenía dentro en cada entrenamiento y en cada partido, con la conciencia tranquila de haberme dejado todo en el campo».

«Mi casa, mi escuela y mi familia»

«El Recreativo de Huelva no es sólo un club, es mi casa, mi escuela y mi familia. Agradezco a todos los compañeros, entrenadores, cuerpo técnico, directivos y sobre todo, al corazón de este club que sois vosotros, los aficionados, que me habéis acompañado en este camino, por vuestro apoyo incondicional y por creer siempre en mí», ha expresado y ha acabado diciendo que «me voy con la satisfacción de haber cumplido mi sueño, por el que tanto he luchado y con la esperanza de que el Decano siga creciendo y luchando por sus metas. Esto no es una despedida definitiva, sino un hasta luego, porque el Recreativo siempre tendrá un lugar muy especial en mi corazón. Gracias por todo. Con todo mi cariño, Rubén Serrano».