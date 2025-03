Claudio Barragán encuentra nuevo equipo ya en ligas menores

Claudio Barragán, que el próximo mes cumplirá 61 años, tiene nuevo equipo desde este martes. Se trata del filial del Club Deportivo Eldense, que es el actual colista del Grupo Sur de la Lliga À Punt Comunitat y que sólo ha ganado tres de los 22 partidos que ha disputado.

El entrenador nacido en Manises cumplía su segunda temporada en el banquillo del Club Costa City de Elche del Grupo 7 de la Segunda FFCV. Es decir, que ya lleva varias campañas alejado del fútbol de élite.

Como futbolista militó en clubes como el Elche C. F. o el R.C. D. Mallorca, brillando principalmente en el Deportivo de la Coruña en la década de los noventa. Y ya como entrenador dirigió a equipos como el Cádiz C. F., Elche C.F., S.D. Ponferradina, C. D. Mirandés, Hércules C. F. y Recreativo de Huelva.

A la Ponferradina y al Cádiz los ascendió y descendió de categoría con la propia Ponferradina, el Mirandés y el Decano en una campaña, la 2020/21, en la que también estuvieron dirigiendo al conjunto onubense Antonio Calle y Carlos Pouso.

Supliendo a Alberto Monteagudo

Barragán fue un fichaje de Juan Antonio Zamora para el banquillo albiazul tras la destitución de Alberto Monteagudo en Segunda B en el ejercicio 2019/20. Antes del parón por la pandemia había dirigido cuatro partidos al Recre con un triunfo, un empate y dos derrotas. Y ya en el siguiente curso fue cesado tras sumar cuatro victorias, unas tablas y cinco derrotas, siendo fuerte en el Nuevo Colombino y muy endeble a domicilio.

Curiosamente el primer entrenador del Eldense en la Segunda División esta campaña es otro viejo conocido de la afición del Decano, José Luis Oltra.