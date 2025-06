Un futbolista mítico de Huelva anuncia su retirada a los 34 años: «Quiero darle las gracias a todos»

Manuel Jesús Vázquez Florido, Chuli para todos los que lo conocen y lo han visto correr por los campos de fútbol, ha dicho adiós. A los 34 años, el futbolista onubense ha colgado las botas con un mensaje en TikTok que ha llegado al corazón de todos los que han seguido su trayectoria. Un mensaje cargado de emoción, de agradecimientos sinceros y de esa humanidad que siempre ha caracterizado a este jugador criado en la cantera del Recreativo de Huelva.

«El niño que empezó en Santa Marta ni se imaginaba lo que iba a vivir». Con estas palabras ha comenzado Chuli su despedida, recordando sus orígenes en el barrio onubense donde todo empezó. «Me retiro del fútbol», ha anunciado sin rodeos, pero inmediatamente ha querido dar paso a lo que realmente importaba: dar las gracias a todos los que han sido parte de este viaje.

«Quiero dar las gracias a todos los clubes, a todos los cuerpos técnicos, compañeros, que he tenido en este bonito camino, en esta bonita carrera que he tenido, de la que estoy muy orgulloso« y ha querido extender su gratitud a »clubes, aficiones, cuerpos técnicos, delegados, directores deportivos, entrenadores, todo lo que se haya movido a mi alrededor en este mundo«.

Emilio de la Riva, «más que un representante, un padre»

Uno de los momentos más emotivos del mensaje ha llegado cuando Chuli ha hablado de Emilio de la Riva. «La persona que hizo de segundo padre. Que me ayudó desde los 13 años de manera desinteresada». Para el futbolista, De la Riva ha sido mucho más que un representante: «Ha sido, como bien he dicho, un padre para mí. Me ha ayudado más fuera del campo que dentro del campo. Ha sido una suerte tenerte, Emilio«, añadió, dejando patente la importancia de esta figura en su vida deportiva y personal.

Chuli también ha recordado a sus padres. «Quiero dar las gracias a mi madre por aceptar, entre comillas, quedarse sin su hijo con 15 años y dejarlo marchar. Igual que a mi padre, que me dejaron marchar y me dejaron ir a cumplir mi sueño». El futbolista ha reconocido su sacrificio: «Hicieron lo que no está escrito para que yo cumpliera mi sueño, para que yo recorriera kilómetros, para que yo fuera con la selección, para que yo fuera a millones de partidos. Y sin vosotros habría sido imposible«.

Para José Angel, un mensaje muy especial: «Qué suerte haber crecido contigo, gordo. Te quiero«, ha dicho Chuli dirigiéndose a una figura clave en su formación. »El jugador que soy es gracias a ti, tú lo sabes. Me hiciste ser competitivo desde bien pequeñito. Me obligaste a tener que esforzarme el triple para poder ganarte«. Para el futbolista, no solo le enseñó a competir, sino que le transmitió valores fundamentales: »Me enseñaste la pasión por el fútbol. Me enseñaste la constancia. Gracias«.

También ha tenido palabras cariñosas para toda su «familia» de Almería: «Me habéis acompañado tantísimo, tantísimo… He disfrutado muchísimo de vosotros. De vuestra admiración, de que me hayáis querido, de que me queráis. Y solo puedo deciros gracias, gracias… sin más«.

Cayetana, su hija, el motor de todo

El momento en el que más se ha emocionado ha sido cuando se ha dirigido a su familia. «Te toca a ti, amor mío. Te toca a ti, Cayetana», ha dicho dirigiéndose a su hija. «Gracias, muchísimas gracias por acompañarme de manera incondicional. Nunca habéis preguntado dónde íbamos, siempre habéis estado ahí». El futbolista ha repasado los momentos vividos junto a su familia: «Me habéis visto ganar, me habéis visto perder, me habéis visto estar muy mal, me habéis visto estar muy bien. Y siempre que miraba a mi lado estabais. Os quiero tantísimo, estoy tan orgulloso de la familia que somos, estoy tan orgulloso de que tú, Cayetana, me hayas visto, de que hayas visto que tus compañeros de clase me han admirado, de que me hayas visto en el verde, de que me hayas visto disfrutar, de que me hayas visto cumplir mi sueño... Soy muy feliz de teneros«.

Para cerrar su mensaje, Chuli ha tenido un detalle muy especial hacia otra compañera inseparable durante estos años: la pelota. «En último lugar, no quiero olvidarme de ella, pelotita. Cuantísimas horas, cuantísimas horas juntos. No te voy a abandonar». El futbolista se ha dirigido a ella de esta manera: «Cuantísima confianza entre tú y yo, cuantísimos secretos nos hemos contado. El fútbol es una forma de vida y soy tan feliz de lo que he vivido, de lo que me has hecho disfrutar…«.

Pero también ha sido honesto sobre los momentos difíciles: «No vamos a negar que también hemos sufrido. Lo he pasado mal, ha sido duro, pero la pelota nunca tuvo la culpa». Y ha cerrado con una cita de Maradona que resume su filosofía: «Como dijo Diego: la pelota no se mancha».

Un simple «Adiós» ha puesto punto final a la carrera de uno de los futbolistas más queridos de Huelva, dejando un mensaje que quedará en la memoria de todos los que han seguido su trayectoria. Chuli se va como llegó: con humildad, con gratitud y con el corazón en la mano.