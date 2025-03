Hércules de Alicante - Recreativo de Huelva en directo: previa, alineaciones, minuto a minuto del partido de Primera RFEF 2024-2025

El Recreativo de Huelva se mide este sábado (Rico Pérez, 20.00 horas) al Hércules, otro gallito de la categoría, después de haber empatado sin goles el pasado fin de semana en casa ante el Antequera. El Decano marcha penúltimo en la clasificación y tiene a dos puntos la zona de salvación, mientras que el equipo de Alicante está a dos de la zona de 'play-off'.

Son dos conjuntos que se están caracterizando por ser bastante irregulares en lo que va de temporada, y es que ambos son bastante fiables cuando jugaban como locales pero muy endebles a domicilio. Eso lógicamente juega en contra del Recre de cara al choque de hoy, y es que los onubenses llevan un pobre balance de seis empates, seis derrotas y ningún triunfo lejos del Nuevo Colombino.

Desde la llegada de Íñigo Núñez al banquillo albiazul, el Decano no gana pero tampoco pierde apenas. Así, lleva un bagaje de un triunfo, una derrota y cinco empates, y si quiere lograr la salvación debe mejorar bastante en sus desplazamientos. Será un partido, por lo tanto, con bastante respeto y tensión y en el que el conjunto albiazul buscará estar fuerte en defensa. En sus dos últimos partidos no ha visto puerta pero tampoco ha encajado.

El conjunto onubense ha acudido al Rico Pérez sin Juan Pablo Pereira, Bekkouche, Pablo Caballero, Juan Cerrudo y César Moreno en la convocatoria, a la que han vuelto Rafa Gálvez y Alberto López.