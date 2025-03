Íñigo Vélez: «Todos teníamos en la cabeza otro tipo de partido y otro resultado»

El técnico del Recreativo de Huelva, Íñigo Vélez, fue claro en rueda de prensa tras empatar sin goles con el Atlético Sanluqueño y reconoció que su equipo no respondió a las expectativas, ya que se jugaban mucho ante un rival directo y no lograron ganar tras firmar un mal partido.

«Todos teníamos en la cabeza otro tipo de partido y otro resultado», admitió el técnico vasco, que del desarrollo del encuentro comentó que «la primera parte no ha sido buena para nada. No hemos hecho nada prácticamente».

En la segunda parte, continuó diciendo, opinó que «hemos tenido 10-15 minutos de llegadas, de estar cerca de marcar pero luego otra vez nos hemos aplatanado y es una sensación mala«.

«Es un partido que todos éramos conscientes de su importancia y no hemos conseguido ganar. Ahora mismo estamos jodidos y queda mucho pero se nos pasa una oportunidad muy importante que teníamos la idea de sacar adelante«, expuso Vélez.

En esta situación, señaló que la única opción es seguir buscando triunfos. «Vamos a seguir trabajando a muerte para sacar esto adelante. Sólo queda apretar y seguir. Tenemos que recuperarnos porque nos llega un rival muy complicado en su casa -el Real Murcia-«, aseguró.

Comentó también que «salimos con la intención de ir a por el rival. Cambiamos el sistema para abrir más el campo tener más centros, llegadas de gente ofensiva y no empezamos bien y no aparecieron en tres cuartos los jugadores por varias situaciones».

Sin confianza

También admitió que en la mala dinámica y clasificación del equipo, a los jugadores les cuesta. «No es una situación fácil. Todos queremos ganar y que la cosa vaya bien y no nos están saliendo las cosas y el jugador no tiene la confianza que cuando se pone todo de cara«, admitió.

«Este equipo conmigo defensivamente es solidario y trabaja, pero ofensivamente no estamos a un nivel bueno No somos un equipo goleador y no estamos teniendo eficacia con las ocasiones que tenemos«, expuso, por lo que indicó que »nos tenemos que basar en ser un equipo complicado de ganarnos y aprovechar ofensivamente«.

En el caso de este encuentro «la idea era aprovechar velocidad de Nico y Soto, que Luis Alcalde aparezca por dentro. Es importante la salida por fuera y centros», situaciones que no funcionaron.