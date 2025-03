Crónica Recreativo - Sanluqueño: Otra final por la permanencia que el Decano no sabe ganar (0-0)

Sabemos desde hace meses que al recreativismo le va a tocar sufrir hasta el final de temporada, lidiando con el descenso. Sabemos que falta calidad, fútbol, ideas, ocasiones de gol y que así es complicado ganar partidos y avanzar en la clasificación. Pero partiendo de esa base, la afición esperaba que el equipo sacara un plus de donde no lo tiene en su estadio para ganar los partidos que son de su liga, ante rivales directos que han hecho una temporada tan mala como la suya y así al menos escapar de la quema momentáneamente, respirar.

Nada más lejos de la realidad. Este equipo no tiene el nervio competitivo que se le presupone a quién se está jugando la vida. Ya pasó ante el colista destacado Intercity y este sábado ocurrió tres cuartos de lo mismo ante el Atlético Sanluqueño, ante el que el Recreativo sumó un 0-0, otro punto insuficiente, decepcionante y que dificulta mucho la misión de escapar de una parte baja de la clasificación con muchos equipos igualados que le pasarán en la clasificación. Otro ejercicio de incapacidad y frustración.

El Decano firmó un partido gris, pobre, en el que faltó ambición y fútbol, acierto y efectividad. Una vez más evidenció que no es capaz de imponerse. Generó pocas ocasiones y eso reduce el porcentaje de opciones de que alguna acabe en gol. No se puede decir que no hubiera ganas ni voluntad, pero lamentablemente, eso no es suficiente. Si ante los equipos de la zona baja el Recre no es capaz de ganar, toca rezar para que a fuerza de sumar empates salgan las cuentas, pero todo hace indicar que no, que o suma de tres varios partidos o estará condenado. A estas alturas nadie le pide al equipo florituras, pero sí ganar las finales que ya son obligadas, porque quedan nueve partidos por jugarse y no es cuestión de apelar a milagros.

Cuatro novedades en el once y un nuevo sistema

El técnico albiazul, Íñigo Vélez, introdujo cuatro novedades en el once con respecto al equipo que salió de inicio ante el Intercity. Alberto López, Luis Alcalde, Paolo Romero y Njalla entraron por el sancionado Rubén Serrano, Davinchi, Abraham Bahachille y Antonio Domínguez. Además abandonó la línea de cinco defensas para dejarla en cuatro y formar con un 1-4-1-4-1. Formó con Rubén Gálvez; Perejón, Raúl Navas, Carlos Becken, Alberto López; David del Pozo; Njalla, Paolo Romero, Luis Alcalde, David Soto; y Caye Quintana.

A priori sonaba bien. Menos defensas y más jugadores con los que cargar el área por dentro, pero no salió el plan como se esperaba.

Los primeros minutos fueron de bastante tanteo. Los dos equipos buscaron el marco rival y trataron de ser intensos en sus acciones, pero en esa contraposición de intenciones el balón estuvo rondando entre la frontal de una área y otra, sin mucha profundidad. El Decano colgó varios balones al área sin consecuencias y también dispuso de un saque de esquina.

El Recre buscaba pausa, tocar y construir y acelerar en los últimos metros, pero se precipitaba y erraba una y otra vez, mientras que el conjunto gaditano estaba más a la expectativa, tratando de robar arriba para salir a la contra. En esta dinámica hubo acercamientos inquietantes pero no ocasiones claras en los primeros 30 minutos.

Antes del descanso el Sanluqueño salió de nuevo a la contra, con Sofiane ganando la posición a la defensa albiazul, pero controló mal y tuvo que retrasar el balón y tras varios pases acabó disparando alto Álex Guti. La grada del Nuevo Colombino se impacientaba, porque no veía claro que su equipo estuviera haciendo méritos para la victoria.

Primer gran tiro albiazul

No fue hasta el minuto 40 que el Recre se vio cerca del gol. El lateral diestro albiazul Dani Perejón progresó ante la falta de presión y enganchó un gran disparo desde el borde del área, que evitó que fuera gol Samu Pérez con una gran mano.

En la reanudación el partido siguió espeso y sin acciones ofensivas. Se jugaba más a lo que le convenía al Atlético Sanluqueño que a lo que necesitaba el Recre. Los acercamientos fueron más, pero seguían siendo estériles, sin mordiendo. Paolo terminó con un tiro débil a las manos de Samu y poco después Soto casi conectó de cabeza con el balón, pero atrapó el portero visitante.

Poco después un saque de esquina puesto en juego por Paolo en corto habilitó una jugada ensayada y tras varios remates y un barullo donde pudo marcar en más de un instante, acabó por verse incapaz de marcar. En otra situación Paolo volvió a poner el balón en juego y disparó alto David del Pozo.

El Recre iba con más ahínco a por el gol y enlazaba llegadas, cargaba el área con ganas, pero le faltaba claridad y nadie sacaba un golpe de calidad para decidir.

El Sanluqueño, fiel a la fortaleza defensiva que imprime Salmerón a sus equipos, trató de contener todos los intentos del Recre en sus minutos menos malos y luego tuvo sus oportunidades con córners y faltas.

Los cambios en uno y otro equipo permitieron variar de protagonistas pero no cambiar el curso del encuentro, que parecía relegado sin remedio a un 0-0. como así acabó siendo.

RECREATIVO DE HUELVA - ATLÉTICO SANLUQUEÑO (0-0) VIGÉSIMO NOVENA JORNADA. GRUPO 2. PRIMERA RFEF. ESTADIO NUEVO COLOMBINO RECREATIVO: Rubén Gálvez; Perejón, Raúl Navas, Carlos Becken, Alberto López; David del Pozo; Njalla (Zelu, m. 61), Paolo Romero (Sergi Armero, m. 86), Luis Alcalde (Antonio Domínguez, m. 71), David Soto (Abraham Bahachille, m. 86); y Caye Quintana (Pablo Caballero, m. 71).

