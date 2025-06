La venta del Recreativo es oficial y sólo se conoce el nombre de dos de los propietarios

Este miércoles se materializó ante notario la venta del 76% de las acciones de Gildoy España -Pablo Comas- a GS Vael Management -Adrián Fernández- y se abre una nueva etapa. La sociedad es propiedad al cien por cien y presidida por el empresario madrileño y el resto de nombres asociados a este proyecto no se conocen.

El presidente explicó en sala de prensa que con la final se materializó la escritura de compra y se realizó el pago, lo que considera «un hito muy importante» porque la entidad cambia de manos. Ahora elevarán esa escritura al Consejo Superior de Deportes (CSD) y el consejo se pondrá con el tema Hacienda. «Seguimos sin noticias y lo solucionaremos de una forma u otra. Vamos paso a paso, con tranquilidad», comentó Fernández, quien reconoció que «no me ha quedado más remedio que estar callado y trabajar. Hay muchos factores por ordenar y solucionar y todo va cogiendo un orden lógico».

«Del pasado no entro. No estaba aquí. En el presente, tengo una gran oportunidad y por eso me he embarcado en ella. No vengo a perder el tiempo, sino a intentar hacer las cosas lo mejor posible. Admito críticas desde el respeto y las tengo que escuchar y reflexionar. Es la forma de aprender y crecer y no aspiro a ser Rey Mago pero sí a meter al Recre en el fútbol profesional y aunar a todo el mundo», ha expuesto.

El presidente albiazul ha indicado que hay otros inversores que no quieren exponerse y que sus nombres sean públicos, hecho que dice que respeta, y que finalmente Marcelo Fígoli entrará en el club con el 4,9% que le permite la ley, operación que aún no ha realizado. También ha negado la participación de Román Rodríguez, amigo de Pablo Comas, y que tiene contactos con Fígoli.

La salida de Marcos López Aragón

Tampoco está en el proyecto el director deportivo, Marcos López Aragón, cuya estancia en el cargo apenas fue de un mes desde que se anunció su llegada y su salida, sin que fuera presentado oficialmente. Preguntado por qué ha pasado, indicó que ha habido «desavenencias» y que no había encaje, algo «inesperado por todos».