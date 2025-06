El nuevo proyecto del Recreativo tendrá «presupuesto top»

El presidente del Recreativo de Huelva, Adrián Fernández, ha asegurado que el nuevo proyecto albiazul para la temporada 2025-26 en Segunda RFEF tendrá «presupuesto top» con «números de líder». En rueda de prensa, en la presentación de Roberto Ríos como director deportivo, ha manifestado que «no me gusta dar números. No suma nada. En el fútbol profesional los presupuestos totales no se dan. Además el presupuesto puede cambiar durante la temporada».

No obstante, ha insistido en que «por suerte o por desgracia ya me he visto en el hoyo de la Segunda RFEF y sé que el reto puede hacerse. El dinero no te garantiza nada y además de acertar en los fichajes hay que crear un equipo de confianza. Eso hace mucho y si hay estabilidad arriba eso cala abajo».

Como nuevo en el cargo, Fernández ha indicado que está en un proceso de aprendizaje. Es madrileño casado con una onubense y residente en Sevilla, con arraigo al club y ha asegurado que «voy a equivocarme mil veces, pero me encanta el proyecto. Cada día estoy más ilusionado y una vez que se quede el pasado atrás, esto es un cañón absoluto».

«Un gigante dormido»

Ha ahondad en esta idea para resaltar que «el recreativo de Huelva es un absoluto gigante dormido. No tiene nada que envidiarle a bastantes clubes de Primera División, ni como club ni como ciudad. Le veo un desarrollo tremendo y ser Decano de España pesa y marca».

El presidente ha indicado que está habiendo «cambios pero no recortes» en la estructura de la entidad. Ha detallado que está habiendo cambios en la cantera, el departamento de administración se mantiene y está creciendo con un departamento comercial que antes no tenía y van a poner en marcha «en breve» el Club de Empresa. «Habrá que hacer inversiones e ir creciendo con la categoría y el desarrollo», ha apuntado.

Un estadio que «no está en sus óptimas condiciones»

En esta línea, ha expuesto que están valorando reemplazar el campo 4 de la Ciudad Deportiva Francisco Mendoza, que ahora no se está usando, y que lo hará este año o el próximo, en función de la dimensión de la cantera. En cuanto al estadio Nuevo Colombino, «vamos dela mano del Ayuntamiento. El estadio no está en sus óptimas condiciones y se está portando bien, pero tenemos que seguir trabajando. Los desperfectos se están arreglando. Hay obras estructurales cuantiosas y paso a paso».

«Queremos ilusionar a la gente y queremos hacer esto grande y que nos apoye toda la pasa social y la ciudad», ha resaltado Adrián Fernández.