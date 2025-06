David del Pozo: «Me duele profundamente no haber estado a la altura de lo que este club y su historia merecen»

David del Pozo, ya exjugador del Recreativo de Huelva, se ha despedido en las redes sociales de recreativismo dando las gracias por dos temporadas y pidiendo perdón por no dar el nivel en la última, en la que el equipo ha descendido a Segunda RFEF.

«Hoy me toca despedirme del Recreativo de Huelva, un club al que llegué con muchísima ilusión y en el que he vivido dos años muy intensos», comienza diciendo. Continúa diciendo que «el primer año fue bonito e ilusionante. Luchamos juntos por el objetivo del ascenso y vivimos momentos muy especiales, con un vestuario unido y una afición que empujaba siempre. Teníamos la sensación de que todo era posible, y esa energía nos hizo disfrutar muchísimo del camino».

El segundo año sin embargo, señala que «ha sido muy duro. Hemos sufrido y, por desgracia, no hemos podido lograr el objetivo de mantener la categoría. Me duele profundamente no haber estado a la altura de lo que este club y su historia merecen. Por ello, quiero pedir perdón, con humildad y autocrítica, a todos los que confiaron en nosotros».

Agradecido a compañeros y afición

«Gracias a todos mis compañeros, al cuerpo técnico, y a cada una de las personas que trabajan día a día en el club, muchas veces en la sombra, pero con una dedicación enorme», manifestó Del Pozo, que también quiso «muy especialmente, gracias a la afición. No hay palabras suficientes para agradeceros el apoyo, el cariño y la pasión con la que vivís cada partido. Incluso en los momentos más difíciles, no dejasteis de estar ahí. Defender este escudo frente a vosotros ha sido un privilegio».

El mediocentro madrileño expresó que «me voy con el corazón lleno, con la conciencia tranquila de haber dad todo y sabiendo que en Huelva no sólo he crecido como futbolista, sino también como persona. Aquí ha nacido nuestra hija, y eso nos unirá siempre a esta tierra. Gracias por todo, Recre. Seguro que nuestros caminos volverán a cruzarse. Hasta siempre».