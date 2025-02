Íñigo Vélez desvela la «seña de identidad» que quiere para su Recreativo

Íñigo Vélez, el entrenador del Recreativo de Huelva, ha atendido a los medios de comunicación antes de visitar este sábado (José Rico Pérez, 20.00 horas) al Hércules, rival de la zona templada de la tabla ante el que el Decano buscará su primera victoria lejos de casa de toda la campaña para acercarse a la permanencia en su grupo de la Primera RFEF.

Al igual que ya sucedió en el partido de ida ante el conjunto alicantino, no podrá contar con el centrocampista César Moreno debido a una cláusula en su contrato de cesión. Y también tendrá la ausencia, por lesión, de Pereira, mientras que recupera a los sancionados Bekkouche y Rafa Gálvez, que no estuvieron contra el Antequera, y posiblemente también a más lesionados.

«Alberto López ha completado parte del entrenamiento y Pablo Caballero está entrando, así que el que no está aún disponible es Juan Pablo Pereira. Y Dani Perejón ya ha completado toda la semana de trabajo con el grupo. El sábado pasado ya estaba disponible pero al final no tuvo minutos», decía.

Del regreso de Perejón tras perderse varios partidos por unas molestias físicas, el míster albiazul argumentaba que «es importante que todos estén para que podamos elegir, y Dani Perejón entiende muy bien la posición de carril aunque no sé si antes lo habrá hecho en esa posición en su carrera. Es importante para nosotros sin quitar mérito ninguno a Zelu, que es verdad que es más extremo, pero ha trabajado muchísimo el aspecto defensivo. Ahora tenemos otra variante con Perejón en esa zona y es una muy buena noticia. El carril es una posición específica y se intenta trabajar las alturas independientemente de quién juegue porque tienes toda la banda para ti. Te da más profundidad porque no tienes a nadie delante y tienes más espacios».

Sobre la falta de minutos de David Soto, el preparador del Decano explicaba que «Caye Quintana y Luis Alcalde han jugado casi todo de inicio menos en Ibiza creo y yo soy el que ve los entrenamientos y decido. Creo que David Soto no tuvo minutos en el último partido y en el anterior Sergi Armero. Intento ser justo con las decisiones que tomo y siempre tengo unas dudas tremendas a la hora de elegir quien juegue. Ojalá que pronto también pueda estar ya Pablo Caballero con nosotros».

Sigue haciendo hincapié en la idea que tiene para su Recre. «Desde el momento en el que llegué tengo claro que el equipo tiene que ser muy intenso y solidario a nivel defensivo y después tiene que tener capacidad para generar ocasiones. Tenemos que dejarnos la piel, estar juntos y apretar lo más arriba posible. Todo eso tiene que ser fundamental, clave y una seña de identidad del Recreativo para sacar esto adelante. Y luego arriba cuantas más ocasiones generemos más opciones tendremos de materializarlas y de meter goles», matizó.

Sobre el Hércules, indicaba que «en casa es un rival muy fuerte con jugadores de mucha calidad. Con el Sevilla Atlético perdieron sin hacer un mal partido en un error de una mala salida del balón. Es un equipo con mucha movilidad y con jugadores de calidad en la segunda línea. Es un conjunto de la categoría muy igualado al nuestro y todo se decanta por detalles. Tendremos que hacer un partido muy bueno para sacarlo adelante. Estamos haciendo cosas bien pero no nos está dando para ganar encuentros. Yo tengo una idea del partido que tenemos que hacer en Alicante y espero que nos salga bien».

Por último, del hecho de que el Decano no haya ganado ninguno de sus 12 desplazamientos de esta temporada, Íñigo Vélez comentó que «yo no planteo los partidos de una manera diferente cuando jugamos fuera pero es una realidad que no hemos ganado fuera. En Alcorcón no estuvimos bien pero en Ibiza pudimos ganar y en Algeciras también tuvimos una buena ocasión. El planteamiento es el mismo aunque siempre es una ventaja jugar delante de tu afición. Ganar fuera es una asignatura pendiente y estamos deseando lograr ya la primera victoria. Estamos en una situación complicado y tenemos que ganar independientemente del rival y de si jugamos fuera que en casa porque queremos salir de ahí abajo».