Rubén Torrecilla: «El Recreativo tiene más historia y más socios que nosotros y está en descenso»

Rubén Torrecilla, el entrenador del Hércules de Alicante, ha pasado esta mañana por la sala de prensa para comentar los detalles previos de la cita liguera de este sábado (José Rico Pérez, 20.00 horas) ante el Recreativo de Huelva.

En la plantilla del equipo alicantino habrá dos bajas seguras para medirse al Decano, las de los lesionados Yanis y Del Moral, mientras que a día de hoy son dudas Nico, Aranda, Mangada y Retuerta.

«Estamos haciendo una temporada muy buena. Vamos a ir paso a paso. Yo sólo miro el partido a partido y cuando vayamos consiguiendo cosas, miraremos más lejos. Cuando consigamos la permanencia podremos luchar por todo», ha insistido sobre el objetivo, señalaba el técnico extremeño, que elogiaba al Recre pese a su delicada situación clasificatoria (marcha penúltimo y a dos puntos de la permanencia).

«Está hecho para conseguir el ascenso por masa social, por historia y tiene una plantilla buena. Tenemos que seguir en nuestra línea de casa, hacer un partido incomodísimo al rival y seguir con la intensidad alta. Va a ser un partidazo entre dos históricos de la categoría», recalcó Torrecilla.

Y también añadía que «el Recreativo tiene jugadores de superior categoría y, aunque no han ganado fuera, han dejado su portería a cero y le ponen las cosas difíciles a todos los rivales. Para mí va a ser un partidazo entre dos equipos históricos e importantes de Primera Federación que deberían estar en otra categoría. El Recreativo tiene más historia y más socios que nosotros y está en descenso».

Mensaje a la afición

El entrenador del conjunto alicantino también le mandó un mensaje de ilusión a los seguidores de su conjunto: «A la afición le pido que siga confiando. El equipo estará mejor o peor pero siempre se lo deja todo y compite. Tenemos que seguir todos en el barco; quien no esté, para mí no es del Hércules. Tenemos un partido muy importante contra un equipo que es tan histórico como el Hércules. Recuerdo que somos un recién ascendido y estamos ahí. Me gustaría tener más puntos fuera de casa pero creo que estamos teniendo una temporada muy buena. Somos un equipo muy incómodo para los rivales y estoy contentísimo con la intensidad que tenemos. Tenemos que seguir adelante y unidos para cumplir los objetivos. Yo estoy encantado con la afición pero no quiero negatividad, a mí eso no me gusta en mi entorno».